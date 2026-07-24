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„România are numai de câștigat din parteneriatul cu un gigant economic global”. Grindeanu, întâlnire cu președinta Indiei

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președinta Indiei, Droupadi Murmu, în Parlamentul României. Întâlnirea a reprezentat „o vizită cu adevărat istorică a unui Președinte al Indiei în țara noastră în ultimii 30 de ani”. Liderul PSD a afirmat că „România are numai de câștigat din parteneriatul cu un gigant economic global”.
„România are numai de câștigat din parteneriatul cu un gigant economic global”. Grindeanu, întâlnire cu președinta Indiei
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Ioana Târziu
24 iul. 2026, 17:45, Politic
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Vineri, liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis că „am avut astăzi onoarea de a o primi în Parlamentul României pe doamna Droupadi Murmu, o vizită cu adevărat istorică a unui Președinte al Indiei în țara noastră în ultimii 30 de ani!”.

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Acesta a scris, pe pagina sa de Facebook, că „avem ambiția să construim împreună ceva concret și solid pentru viitor”.

„Pornim de la schimburi comerciale de peste 1,28 miliarde USD și investiții indiene de 1,75 miliarde USD în România. Forumul de Afaceri comun desfășurat la București a setat un obiectiv asumat: să dublăm comerțul bilateral în câțiva ani!”, a scris Grindeanu.

Mai mult, liderul PSD a transmis că „am declarat 2028 — Anul Inovației România-India”.

Acesta nu este un titlu onorific, „ci un angajament că putem dezvolta proiecte majore în domenii economice strategice, precum IT, industria medicamentelor sau energia regenerabilă”, potrivit social-democratului.

El s-a declarat convins că „România are numai de câștigat din parteneriatul cu un gigant economic global. O țară în care trăiesc 1,4 miliarde de oameni, jumătate sub 30 de ani și a cărei economie crește cu aproape 8% pe an. Și trebuie să ținem cont, de asemenea, că, acum, aproape 15.000 de indieni trăiesc și muncesc printre noi”.

„În secolul trecut, Mircea Eliade a studiat în India. Rabindranath Tagore venea în vizită în România. Astăzi, trebuie să scriem împreună următorul capitol al relațiilor româno-indiene, în care economia devine suportul principal al dezvoltării noastre bilaterale!”, a conchis Sorin Grindeanu.

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