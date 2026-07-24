Claudiu Manda îl atacă pe Bolojan pe tema sistemului de sănătate: „Când un copil ajunge la Urgență, niciun calcul bugetar nu poate fi mai important decât datoria de a-i oferi îngrijirea de care are nevoie”

„Domnule Bolojan, sănătatea nu este locul în care vă puteți demonstra obsesia pentru tăieri și calcule bugetare”, a scris Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al PSD a afirmat că statul are obligația de a asigura accesul oamenilor la un sistem public de sănătate care să îi trateze „cu demnitate, profesionalism și responsabilitate”.

„Aceasta nu este o opțiune, nu este o favoare și nu este un privilegiu. Este una dintre responsabilitățile fundamentale ale statului”, a adăugat el.

Claudiu Manda a susținut că statul trebuie să intervină în special în momentele în care oamenii au cea mai mare nevoie de ajutor.

„Atunci când un copil ajunge la Urgență, niciun calcul bugetar nu poate fi mai important decât datoria de a-i oferi îngrijirea de care are nevoie”, a subliniat europarlamentarul PSD.

El a precizat că România are nevoie de ordine în finanțele publice, dar a avertizat că reducerea deficitului nu trebuie realizată în detrimentul sistemului sanitar.

„Un guvern responsabil nu stabilește doar cifre. Stabilește priorități. Iar prima prioritate trebuie să fie întotdeauna omul. România nu se poate vindeca îmbolnăvindu-și propriul sistem de sănătate”, a mai scris Manda.

„Domnule Bolojan, sunteți singur la Palatul Victoria de 80 de zile. Se constată doar lipsa de viziune și lipsa de rezultate. Românii au auzit aproape zilnic despre tăieri, ultimatumuri, deficit și calcule bugetare. Nu au auzit însă despre măsuri care să le facă viața mai bună. Poate că a venit momentul să ascultați și oamenii”, a conchis acesta.

Criticile au fost lansate în contextul crizei de personal de la Spitalul „Marie Curie”, unde cinci paturi de la secția ATI Neonatală au fost suspendate din lipsă de asistenți. Guvernul a aprobat joi un memorandum pentru scoaterea la concurs a 22 de posturi.