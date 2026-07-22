FMI avertizează Franța: Datoria publică împinge țara în zona de risc. Ar putea urca la aproape 122% din PIB

În evaluarea sa, Fondul Monetar Internațional (FMI) apreciază că economia Franței a rezistat în 2025, însă atarge atenția că prețurile mai mari la energie, efectele războiului din Orientul Mijlociu și ritmul lent al creșterii economice pun presiune pe finanțele statului.

Totodată, FMI consideră că apropierea alegerilor prezidențiale din 2027 oferă autorităților ocazia de a prezenta o strategie bugetară multianuală credibilă, care să sprijine reducerea deficitului și consolidarea finanțelor publice.

„Pe fondul deficitelor bugetare ridicate, al creșterii economice modeste și al presiunilor tot mai mari asupra cheltuielilor, viitorul ciclu electoral oferă o oportunitate importantă pentru ca Franța să definească o strategie multianuală clară, care să stimuleze creșterea economică și să susțină consolidarea fiscală”, a comunicat Consiliului Director al FMI.

Deficitul nu scade suficient de repede

Autoritățile franceze și-au propus reducerea deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB până în 2029. Potrivit FMI însă, „ritmul actual al consolidării fiscale este insuficient”, iar „fără măsuri suplimentare Franța riscă să nu își atingă obiectivul de reducere a deficitului sub 3% din PIB până în 2029”.

Fondul estimează că datoria publică, evaluată la 115,7% din PIB în 2025, ar putea urca la aproape 122% din PIB în următorii ani, în timp ce deficitul bugetar ar rămâne la 3,5% din PIB în 2031, peste limita de 3% stabilită la nivelul Uniunii Europene. În aceste condiții, Franța riscă să rămână mai mult timp în procedura de deficit excesiv și să fie nevoită ulterior să adopte măsuri bugetare mai dure.

FMI cere reforme și reducerea cheltuielilor

Raportul recomandă un efort fiscal de aproximativ 0,8% din PIB pe an în perioada 2027-2029, însoțit de reforme structurale și de un plan bugetar multianual clar, care să reducă datoria și să ofere predictibilitate investitorilor. De asemenea, fondul insistă ca ajustarea să se bazeze în principal pe eficientizarea cheltuielilor publice și pe reforme, nu doar pe măsuri temporare.

În același timp, FMI avertizează că Franța trebuie să păstreze spațiu bugetar pentru domeniile considerate prioritare, precum apărarea, îmbătrânirea populației, tranziția energetică și digitalizarea economiei. Altfel spus, FMI consideră că reducerea deficitului nu ar trebui făcută în detrimentul investițiilor esențiale. Franța trebuie să păstreze resurse pentru apărare, pensii, sănătate și îngrijirea populației vârstnice, precum și pentru tranziția energetică și digitalizarea economiei.

Economia franceză va încetini

Potrivit experților Fondului Monetar Internațional, economia franceză va crește cu doar 0,6% în 2026, față de 0,9% în 2025. Evoluția ar putea fi afectată de tensiunile geopolitice, de scumpirea energiei, de incertitudinile politice de dinaintea alegerilor prezidențiale din 2027 și posibile corecții bruște pe piețele legate de inteligența artificială. Toate acestea ar putea reduce consumul, investițiile și încrederea companiilor.