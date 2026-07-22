Petrișor Peiu: „Guvernarea Bolojan, adică PSD-PNL-USR-UDMR, împinge România în cea mai gravă criză a datoriei publice din ultimele decenii”

Începând cu luna martie a acestui an, datoria guvernamentală a depășit pragul de 60% din PIB, ajungând la aproximativ 1.170 de miliarde de lei, iar acest nivel s-a menținut și în luna aprilie, atunci când pragul datoriei a fost de 60,2% din PIB. Doar în ultimul an, statul român s-a împrumutat cu peste 158 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproape 5.000 de lei în fiecare secundă.

Această „performanță” nu a fost deloc greu de obținut. Coaliția PSD–PNL–USR–UDMR a ales cea mai comodă soluție: să împrumute România la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. În timp ce alte state se finanțează la costuri mult mai reduse, România continuă să plătească aproximativ 7% pentru obligațiunile pe termen lung, ceea ce înseamnă miliarde de lei risipiți anual doar pentru plata dobânzilor.

Dar cea mai mare vulnerabilitate este alta și aproape nimeni din actuala putere nu vorbește despre ea.

O mare parte a datoriei publice este în monedă străină, în principal în euro și dolari. Acest lucru înseamnă că România este mult mai expusă șocurilor externe. O depreciere a leului sau o nouă criză financiară internațională ar majora instantaneu costul datoriei publice și ar pune o presiune suplimentară asupra bugetului de stat și asupra contribuabililor români.

În loc să reducă risipa, să elimine privilegiile și să reformeze aparatul bugetar, Guvernul a ales să împovăreze românii cu taxe mai mari și să împrumute țara la costuri record. Astăzi, nu doar că datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB, dar fiecare nou împrumut înseamnă dobânzi mai mari, mai puțini bani pentru investiții și o povară tot mai grea pentru generațiile viitoare.

România nu poate continua pe această traiectorie. Avem nevoie de o schimbare radicală de politică economică prin care să fie reduse cheltuielile inutile ale statului, eliminarea sinecurilor, prioritizarea investițiilor productive și oprirea împrumuturilor făcute doar pentru a acoperi găurile provocate de o guvernare incompetentă.

Guvernul Bolojan susținut de PSD–PNL–USR–UDMR nu lasă în urmă doar o datorie uriașă, ci o Românie mai vulnerabilă economic, mai dependentă de creditori și cu un viitor financiar tot mai nesigur”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.