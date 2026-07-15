Semnal de alarmă din Germania. Companiile pregătesc concedieri pe fondul economiei slabe

Firmele germane devin semnificativ mai prudente în privința anului care urmează. Cel mai recent raport S&P Global arată planuri de reduceri de personal, pe fondul creșterii economice reduse și al inflației ridicate. Așteptările companiilor pentru următoarele 12 luni au scăzut brusc față de începutul anului, conform europe-data.com.

Soldul net al firmelor care se așteaptă la o creștere a activității a scăzut la +10%, față de +24% în februarie. Este cel mai scăzut nivel înregistrat din octombrie 2024. Dintre cele 12 țări incluse în sondaj, doar Franța a avut un nivel mai scăzut de încredere.

Impactul războiului din Orientul Mijlociu

Phil Smith, director asociat pentru economie la S&P Global Market Intelligence, a explicat motivele acestei scăderi.

Potrivit acestuia, războiul din Orientul Mijlociu a afectat negativ perspectivele de creștere pe termen scurt ale Germaniei. Optimismul de la începutul anului s-a redus considerabil. Smith a subliniat că firmele plănuiesc reduceri semnificative de personal în următoarele 12 luni.

Cum văd producătorii și sectorul serviciilor viitorul

Puțin peste un sfert dintre producătorii germani, 26%, se așteaptă ca activitatea să crească anul viitor.

În același timp, 23% anticipează o scădere. Încrederea s-a redus și în sectorul serviciilor, coborând sub media pe termen lung. Companiile au menționat cererea redusă, presiunile asupra costurilor, inflația și incertitudinea geopolitică drept principalii factori care afectează creșterea. Birocrația, reglementările și concurența internațională au fost considerate obstacole suplimentare.

Firmele au identificat totuși și zone de oportunitate pentru creștere. Digitalizarea, inteligența artificială, dezvoltarea de produse noi și extinderea pe piețe noi au fost menționate ca posibile soluții. O mai mare stabilitate geopolitică și reformele politicii interne au fost considerate factori pozitivi suplimentari.

Angajări și investiții în scădere

Reducerea încrederii vine la pachet cu planuri de angajare tot mai negative. Firmele se așteaptă să reducă și cheltuielile de capital anul viitor. Intențiile de investiții au rămas negative, la -8%. Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare s-au menținut, în general, stabile, cu un sold ușor negativ de -2%.

Cel mai pesimist sentiment din 2009 încoace

Dacă excludem perioada pandemiei, firmele germane sunt mai pesimiste ca oricând în privința ocupării forței de muncă. Ultima dată un asemenea nivel a fost înregistrat în perioada crizei financiare globale.

Smith a precizat că, mai ales în sectorul manufacturier, companiile fac eforturi ample pentru creșterea productivității. Scopul este contracararea costurilor ridicate și a concurenței tot mai mari din străinătate.

Majoritatea datelor a fost colectată în prima jumătate a lunii iunie. Acestea nu reflectă corecția ulterioară a prețurilor petrolului, observată de atunci.

Firmele și-au revizuit substanțial previziunile privind inflația costurilor non-salariale, față de sondajul din februarie. În același timp, așteptările salariale au scăzut ușor, în linie cu previziunile privind un mediu mai relaxat pe piața muncii. Potrivit lui Smith, acest lucru arată că presiunile inflaționiste de a doua rundă rămân, într-o oarecare măsură, sub control.