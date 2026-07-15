Sondaj IRES: 80% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, iar AUR conduce detașat în intenția de vot

Opt din zece români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar peste nouă din zece spun că țara traversează o criză politică, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), la comanda Partidului Social Democrat (PSD). Cercetarea indică, totodată, că AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă acestea ar avea loc duminica viitoare, în timp ce două treimi dintre respondenți consideră că Ilie Bolojan nu ar trebui să rămână premier.

Sondajul a fost realizat în perioada 29 iunie – 2 iulie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.002 persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja maximă de eroare este de ±3,1%.

80% spun că România merge într-o direcție greșită

Întrebați dacă România merge într-o direcție bună sau greșită, 80% dintre respondenți au ales a doua variantă. Doar 18% consideră că direcția este una bună, iar 2% nu au exprimat o opinie.

Percepția asupra climatului politic este și mai severă. Nu mai puțin de 58% apreciază că situația politică este „foarte instabilă”, iar alți 33% o consideră „destul de instabilă”. În total, peste nouă din zece respondenți descriu climatul politic drept instabil. Doar 7,5% îl consideră stabil.

În același timp, 92% dintre cei intervievați afirmă că România traversează în prezent o criză politică, în timp ce doar 7% spun contrariul.

Cine este considerat responsabil

Cea mai mare parte a respondenților (36%) consideră că responsabilitatea pentru actualul blocaj politic aparține tuturor partidelor.

Între răspunsurile individuale, premierul Ilie Bolojan este indicat de 16% dintre participanți, PSD și președintele României sunt menționați de câte 14%, iar Guvernul de 13%. Doar 2% indică AUR drept principal responsabil.

Ilie Bolojan primește nota 4,71 și este respins de două treimi dintre respondenți

Participanții la sondaj au fost rugați să acorde o notă între 1 și 10 activității lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. Media rezultată este de 4,71. Cea mai frecventă notă acordată a fost 1 (29%), iar doar 6% dintre respondenți i-au acordat nota maximă, 10.

Întrebați dacă Ilie Bolojan ar trebui să rămână premier, 66% au răspuns negativ, în timp ce 32% susțin continuarea mandatului său.

AUR conduce în intenția de vot

Potrivit sondajului, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 40% din voturile celor care declară o opțiune electorală.

PSD se situează pe locul al doilea, cu 21%, urmat de PNL cu 17% și USR cu 10%.

UDMR este creditată cu 3%, în timp ce SENS și SOS România ar obține câte 2%, iar POT 1%. Alte formațiuni însumează 4%. Autorii precizează că procentele sunt calculate doar în rândul respondenților care și-au exprimat o opțiune de vot, reprezentând 84% din totalul eșantionului.

Grindeanu îl devansează ușor pe Bolojan

Respondenții au fost întrebați și cine gestionează mai bine actuala situație politică dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

41% l-au indicat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, în timp ce 38% l-au preferat pe Ilie Bolojan. Alți 18% consideră că niciunul dintre cei doi nu gestionează bine situația politică, iar 1% apreciază că amândoi se descurcă la fel de bine.

Situația economică, evaluată negativ

În ceea ce privește nivelul de trai, jumătate dintre respondenți îl descriu drept satisfăcător, însă 24% spun că este slab, iar 17% foarte slab. Doar 9% apreciază că au un nivel de trai foarte bun.

Datele privind situația financiară a gospodăriilor arată că 32% se descurcă greu cu banii în fiecare lună, 26% afirmă că veniturile le ajung doar pentru strictul necesar, 17% spun că își acoperă cheltuielile curente, 19% declară că au un trai confortabil și doar 5% reușesc să economisească fără dificultăți.

Comparativ cu începutul anului 2025, 45% dintre respondenți afirmă că veniturile lor au scăzut (20% „ușor mai mici”, 25% „mult mai mici”), în timp ce doar 16% spun că acestea au crescut. Pentru 38%, veniturile au rămas la același nivel.

Percepția asupra economiei naționale este și mai pesimistă: 75% dintre participanți consideră că situația economică s-a înrăutățit în ultimele 12 luni, dintre care 47% spun că degradarea a fost una considerabilă. Doar 10% cred că economia s-a îmbunătățit.

Ce așteaptă românii de la viitorul Guvern

Întrebați care ar trebui să fie principala prioritate a viitorului Executiv, respondenții au plasat pe primul loc relansarea economiei (25%). Aceasta este urmată de creșterea salariilor și pensiilor cu 21%, combaterea corupției cu 16%, reducerea taxelor și impozitelor cu 13%, protejarea locurilor de muncă, respectiv asigurarea stabilității politice cu câte 11%, iar creșterea veniturilor la bugetul de stat cu doar 2%.

Rezultatele conturează un climat de nemulțumire accentuată atât față de situația politică, cât și față de cea economică, pe fondul unei intenții de vot care plasează AUR pe primul loc și al unei susțineri reduse pentru actualul premier, potrivit datelor prezentate în sondaj.