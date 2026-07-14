Olguța Vasilescu: „Am rămas cu Bolojan pe cap” | „AUR a ratat șansa de a fi la guvernare”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, într-o intervenție la Realitatea TV, că AUR a ratat o oportunitate importantă de a schimba actuala guvernare.

Ea a spus că formațiunea ar fi trebuit să ducă până la capăt demersul privind moțiunea de cenzură și să participe la formarea unui guvern interimar.

„Cred că AUR-ul a ratat o șansă mare de a duce, în primul rând, la finalizare moțiunea de cenzură și de a-l da jos pe Ilie Bolojan. Pentru că degeaba votezi o moțiune de cenzură dacă guvernul rămâne interimar și nu se pune în loc un alt guvern”, a spus Olguța Vasilescu.

Puteam avea un guvern cu mandat limitat

Ea a susținut că ar fi fost posibilă instalarea unui Executiv cu mandat limitat, pentru două-trei luni, până la reluarea activității parlamentare după vacanța de vară.

„Un alt guvern ar fi putut să fie un guvern de două, trei luni de zile până trecea vacanța parlamentară.

Pentru că era clar că dacă nu avea o majoritate parlamentară în septembrie, putea să fie dat jos de Parlament și se putea discuta despre o altă negociere.

Din păcate, AUR-ul a ratat această posibilitate”, a spus edilul.

„Am rămas cu Ilie Bolojan pe cap”

Întrebată dacă au existat negocieri în acel moment, Olguța Vasilescu a evitat să ofere detalii.

„Nu aș vrea să dau din casă. Știți foarte bine că nu fac aceste lucruri”, a răspuns aceasta.

În opinia sa, situația politică actuală este blocată, iar perspectivele unei schimbări de guvern înainte de sfârșitul verii sunt reduse.

„V-am spus, cu subiect și predicat, că AUR-ul a ratat un moment foarte important. Acum România se află într-un impas. Am rămas cu Ilie Bolojan pe cap și nu se vede sau nu se întrevede nicio perspectivă să scăpăm de el până la sfârșitul verii”, a declarat Vasilescu.

„Nu cred că vor fi alegeri anticipate”

Aceasta și-a exprimat scepticismul în privința organizării unor alegeri anticipate, în ciuda discuțiilor din spațiul public pe această temă.

„Alegeri anticipate, deși toată lumea spune că își dorește, nu cred. Eu nu cred că vor fi alegeri anticipate”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.