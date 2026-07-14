Eugen Tomac crede că alegerile anticipate sunt „prea riscante” pentru România

Europarlamentarul a vorbit la B1 Tv despre motivele pentru care consideră că anticipatele ar fi riscante.

„Eu cred că intrarea în jocul anticipatelor în momentul de față este mult prea riscantă pentru România. Pentru că, dacă am fi avut o economie stabilă, n-am fi avut război lângă noi, n-am fi atât de expuși, evident că această opțiune rămâne pe masă oricând. Însă în momentul de față, eu cred că așa cum arată parlamentul actual, înțelegând mizele interne, presiunea economică și riscurile la care este expusă România, cred că este mult mai înțelept, mult mai rațional să se găsească o soluție de compromis pentru a guverna țara, pentru a lua aceste măsuri importante”, a spus Tomac.

Eugen Tomac, fost premier desemnat de președintele Nicușor Dan, a adăugat că dacă se menține acest blocaj „tot efortul făcut de statul român în ultimii patru ani de zile riscă să se risipească” dacă nu se vor adopta reformele PNRR până la 31 august.

„Riscăm să pierdem enorm”

„Vin primele trageri de bani din programul SAFE. Cine pregătește aceste programe? Cine discută în numele statului român? Pentru că în momentul de față, dacă nu avem un guvern cu puteri depline și nu poate să-și asume toate angajamentele, evident că noi riscăm să pierdem enorm”, a mai spus Eugen Tomac.

Și președintele Nicușor Dan a declarat marți că nu exclude scenariul alegerilor anticipate, dar subliniază că ele sunt „foarte puțin probabile” și că ar deveni o soluție doar dacă blocajul politic privind formarea unui nou Executiv se prelungește. În plus, șeful statului a precizat că organizarea unui nou scrutin nu ar rezolva impasul politic actual.