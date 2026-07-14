Republica Moldova deschide negocierile pentru Clusterul 6 / Eugen Tomac: Este o reușită importantă

Eurodeputatul Eugen Tomac anunță că s-a întâlnit la Bruxelles cu premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, și cu viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în ziua în care Chișinăul a făcut un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, prin deschiderea oficială a negocierilor pentru Clusterul 6 – Relații Externe.

Potrivit lui Tomac, discuțiile au vizat etapele următoare ale parcursului european al Republicii Moldova, provocările procesului de integrare, implementarea reformelor într-un ritm accelerat, combaterea dezinformării și consolidarea instituțiilor democratice.

Este al doilea an consecutiv când invită câștigătorii competiției EuroQuiz Moldova La Bruxelles

„Am discutat despre etapele următoare și provocările de-a lungul acestui drum, despre reforme și necesitatea implementării lor în ritm alert, despre dezinformare și nevoia de consolidare a instituțiilor democratice”, scrie Tomac, care a mai adăugat că s-a întâlnit cu echipele câștigătoare ale concursului național EuroQuiz Moldova 2026, și ele aflate la Parlamentul European.

El a precizat că este al doilea an consecutiv în care invită câștigătorii competiției la Bruxelles pentru a le oferi ocazia să înțeleagă mai bine modul în care sunt luate deciziile la nivelul Uniunii Europene.

„Rămân un susținător ferm al proiectelor și inițiativelor care îi apropie pe românii din Rep. Moldova de UE”

Eurodeputatul a subliniat că vizita tinerilor a coincis cu deschiderea negocierilor pentru Clusterul 6 – Relații Externe, pe care a descris-o drept „o reușită importantă pentru toți cetățenii Republicii Moldova”.

„I-am asigurat că rămân un susținător ferm al proiectelor și inițiativelor care îi apropie pe românii din Republica Moldova de Uniunea Europeană”, a mai scris Eugen Tomac.

Potrivit acestuia, România trebuie să continue să sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova și implementarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană.