Călin Georgescu, schimb de replici tensionat cu Anca Alexandrescu: „Ați greșit complet”. Moderatoarea: „Vreți să sugerați că n-am caracter?”

Schimbul tensionat a avut loc în timpul interviului acordat de Călin Georgescu la emisiunea realizată de Anca Alexandrescu, într-un moment în care moderatoarea se află deja sub presiunea unei părți a taberei suveraniste.

În ultimele zile, Alexandrescu a fost criticată de susținători ai curentului așa zis suveranist, după ce aceștia au acuzat-o că a girat variante politice considerate inacceptabile de nucleul dur al taberei Georgescu. În spațiul public și pe rețelele sociale au apărut inclusiv mesaje prin care unii suveraniști amenințau că vor boicota emisiunile realizate de moderatoarea Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu: „Eu l-am susținut pe Veștea”

În timpul discuției, Anca Alexandrescu a recunoscut că l-a susținut pe Adrian Veștea, desemnat premier în criza guvernamentală, și a explicat că rațiunea sa a fost blocarea influenței lui Ilie Bolojan.

„Da, eu l-am susținut pe Veștea”, a spus Anca Alexandrescu.

Replica lui Călin Georgescu a venit imediat: „Da, ați greșit complet”.

Moderatoarea a insistat că își asumă public poziția: „Da, dar eu mi-asum public lucrurile acestea. Și am să explic de ce: ca să scăpăm de Bolojan”.

Georgescu a respins însă argumentul și a continuat să critice logica susținerii lui Veștea.

„Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit”, i-a spus Călin Georgescu.

Georgescu: Veștea, Tomac și Bolojan sunt „aceeași mărie cu altă pălărie”

Călin Georgescu a susținut că Adrian Veștea nu reprezenta o alternativă reală la Ilie Bolojan, ci o continuare a aceleiași direcții politice și economice.

„Este aceeași mărie cu altă pălărie. Nu este nicio diferență”, a spus Georgescu.

„Bolojan este doar tiparul antiromânesc. Ceilalți doi care au urmat sunt pe aceeași poziție”, a declarat el.

Când moderatoarea a cerut clarificări, întrebând dacă se referă la Eugen Tomac și Adrian Veștea, Georgescu a confirmat: „Au mai fost alții? La ei mă refer”.

Discuția s-a reaprins mai târziu în emisiune

Mai târziu, dialogul s-a tensionat din nou, după ce Georgescu a început să vorbească despre rolul de jurnalist al Ancăi Alexandrescu și despre poziționările acesteia în raport cu mai mulți lideri politici.

„Dumneavoastră sunteți jurnalist. Ca cetățean, sunteți în afara acestui studio”, i-a spus Georgescu.

El a făcut apoi referire la perioada de dinainte de 24 noiembrie 2024 și a susținut că Alexandrescu l-ar fi susținut pe „acel ostaș”, într-o trimitere la Nicolae Ciucă, pe care l-a numit „ostașul care între timp a dezertat”.

„Înainte de 24 noiembrie, după câte știu, l-ați susținut pe acel ostaș, care între timp a dezertat”, a spus Georgescu.

Anca Alexandrescu a respins ideea că l-ar fi susținut politic pe Ciucă și a explicat că a realizat emisiuni cu mai mulți lideri politici.

„Am făcut emisiune cu el. Toți ceilalți nu au venit la emisiune. După aceea cu Ciolacu. După aceea cu George Simion. Am făcut emisiuni cu toți. Ce e rău în asta? Și dumneavoastră ați fost la mine la emisiune”, a spus moderatoarea.

Georgescu a insistat că nu vorbește despre simpla prezență în emisiune, ci despre „susținere directă”.

„Nu e vorba de emisiune. E vorba de susținere directă”, a spus el.

Anca Alexandrescu: „Unde am susținut eu?”

Moderatoarea a cerut explicații și a negat că l-ar fi susținut pe Nicolae Ciucă.

„Unde am susținut eu? Am susținut eu pe domnul Ciucă? Am realizat o emisiune la Ateneul Român. A fost o emisiune angajată de postul Realitatea Plus. Cum a fost și cu domnul Simion, cum a fost și cu domnul Ciolacu”, a spus Anca Alexandrescu.

Georgescu a răspuns că modul în care este prezentată o emisiune și independența jurnalistică sunt lucruri diferite.

„Modul în care prezinți este una și modul în care ești independent este alta”, a spus el.

Apoi, Georgescu i-a transmis un sfat: „Ascultați de popor, dacă vreți să vă fie bine. Nu inventați lucrurile”.

„Vreți să sugerați că n-am caracter?”

Discuția a devenit și mai tensionată după ce Georgescu a vorbit despre „o chestiune de caracter”, moment în care Anca Alexandrescu l-a întrebat direct ce vrea să sugereze.

„Adică vreți să sugerați în această seară? Ce vreți să sugerați? Că n-am caracter?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

Georgescu a evitat să formuleze o acuzație directă.

„Doamnă! Eu am fost foarte clar. Eu nu am ce să vă spun mai mult de atât”, a răspuns el.

Moderatoarea a insistat că lucrurile trebuie spuse clar, în direct.

„Vreau să spuneți lucrurile clar, domnule Georgescu”, a spus Anca Alexandrescu.

Georgescu îi reproșează și campania de la București

Călin Georgescu a adus în discuție și campania pentru București, susținând că Anca Alexandrescu ar fi susținut AUR.

„Când ați fost în campania de la București, v-ați susținut partidul AUR”, a spus Georgescu.

Anca Alexandrescu a răspuns că nu are „nicio obligație” față de AUR.

„Așa, și n-am nicio obligație față de ei”, a replicat moderatoarea.

Georgescu a sugerat că problema nu este susținerea în sine, ci schimbarea de poziție ulterioară.

„Asta nu înseamnă că imediat după aceea schimbi poziția”, a spus el.

Alexandrescu a respins acuzația: „Dar n-am schimbat imediat după aceea, nu este adevărat”.