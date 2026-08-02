PNL pune condiții pentru un guvern tehnocrat. Ciucu: Miniștrii să nu aibă legături politice

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, la Digi24, că liberalii ar putea susține un guvern tehnocrat doar dacă viitorii miniștri sunt „tehnocrați pe bune”, fără legături cu partidele politice. El a explicat că PNL nu își dorește o nominalizare prin care partidul să fie preluat de persoane apropiate politic.

Potrivit lui Ciucu, pe masa discuțiilor pot reveni atât varianta unui guvern tehnocrat, cât și cea a unor guverne consecutive, minoritare.

„Poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare”, a declarat liderul liberal.

Definiția unui tehnocrat, în viziunea lui Ciucu

Ciprian Ciucu a explicat că un tehnocrat nu poate fi o persoană care ocupă o funcție administrativă, dar este cunoscută pentru apropierea de un partid politic.

„Tehnocrat nu înseamnă să iei directori din ministere despre care se știe că sunt afiliați unui partid și să-i pui miniștri. Un tehnocrat este o persoană care a avut o carieră profesională în domeniul respectiv, este recunoscută profesional și nu este apropiată de un partid, nu a fost membră a unui partid și nu s-a asociat constant cu pozițiile publice ale unei formațiuni politice”, a declarat Ciucu.

PNL respinge o nominalizare care ar duce la „preluare ostilă”

Liderul liberal a precizat că această condiție vizează în special persoane apropiate de PSD și a spus că PNL nu își dorește o nominalizare prin care s-ar putea încerca o „preluare ostilă” a partidului. Întrebat dacă se referă la Adrian Veștea, Ciucu a confirmat că despre acesta este vorba.

„Da, mă refer în special la PSD și să nu fie, în ceea ce ne privește pe noi, pentru că cine se frige cu ciorbă, suflă și în iaurt. Nu ne-am mai dori să avem o nominalizare prin care să se încerce preluarea ostilă a Partidului Național Liberal. Adică nu acceptăm așa ceva”, a afirmat liderul liberal.