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Ciucu: Președintele a testat în ultimele două săptămâni mai multe variante de premier tehnocrat

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a dezvăluit duminică că președintele României a testat în ultimele două săptămâni mai multe variante de premier tehnocrat, precizând că nu știe cine sunt persoanele luate în calcul.
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Maria Miron
02 aug. 2026, 21:44, Politic
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Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat duminică seara, la Digi24, că una dintre variantele aflate în discuție pentru depășirea crizei politice este un guvern tehnocrat.

„Poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare”, a declarat Ciucu.

Întrebat dacă există și alte variante de premier tehnocrat, în afara celor discutate până acum în spațiul public, liderul PNL a spus că știe că au fost avansate mai multe nume, însă nu cunoaște identitatea persoanelor vizate.

„Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu a explicat că numele au fost avansate „în discuții politice care nu au ajuns în spațiul public”. „Știu, am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante. Acum recent, după căderea lui Veștea. Cred că nu mai mult de două săptămâni”, a menționat liderul liberal.

Referindu-se la eventuale întâlniri recente între președintele României și liderii politici, Ciucu a spus că nu cunoaște astfel de detalii, dar consideră că avansarea unor nume sugerează că astfel de discuții au avut loc.

„Nu am astfel de informații, dar prin analogie, dacă s-au avansat anumite nume la un moment dat, înseamnă că există aceste întâlniri”, a declarat Ciprian Ciucu.

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