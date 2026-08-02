Ciprian Ciucu, despre situația financiară a Primăriei Capitalei: Extrem de proastă. Suntem nevoiți să luăm măsuri dure / Ce se întâmplă cu STB și șantiere

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, la Digi24, că situația financiară a Primăriei București este „extrem de proastă”, iar administrația locală se confruntă cu probleme bugetare.

Edilul a explicat că, în fiecare lună, trebuie să stabilească ce plăți pot fi făcute și care trebuie amânate, în condițiile în care două mari probleme financiare pun o presiune uriașă asupra bugetului.

Întrebat despre starea finanțelor Primăriei Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că situația este una critică: „Extrem de proastă. De la lună la lună trebuie să decid eu ce plătim și ce nu plătim. E o problemă imensă”.

Acesta a explicat că una dintre cele mai mari dificultăți este legată de STB, unde costurile anuale de funcționare se ridică la aproximativ 1,7 miliarde de lei. La această sumă se adaugă datoriile și penalitățile acumulate de-a lungul timpului.

„Avem două găuri negre absolut imense. Este cea de la STB, unde costul transportului pe an este undeva în jur de 1,7 miliarde și acumulat datorii penalități, datorii și penalități, plus aceste 1,7 miliarde pe an, care totalizează, care sunt la nivelul bugetului pe un an al Bucureștiului. Știți că înainte am zis că bugetul STB este egal cu bugetul Brașovului. Dar acesta este doar costul de rulare anual. Dacă punem datoriile și punem penalitățile, atenție ce zic acum, este egal cu tot bugetul orașului al PMB pe un an de zile. Adică adio spitale, adio străzi, drumuri, poduri, pasaje, parcuri, teatre, instituții de cultură, alte servicii publice, poliție locală și așa mai departe. Deci aici suntem și sunt nevoit să iau niște măsuri destul de dure și nepopulare pentru a ține orașul pe linia de plutire”, a afirmat Ciucu.

Primarul Capitalei a fost întrebat și despre situația traficului din Capitală, în condițiile în care, odată cu începerea noului an școlar, aglomerația va crește semnificativ.

„O parte din șantiere se vor mai închide până atunci. Și vom lua ce măsuri putem lua în condițiile date. Ceea ce încerc eu să le spui bucureștenilor este că nu se putea altfel. Dacă vrei să pui un oraș la punct, dacă vrei ca să-l aranjezi, nu poți să nu ai șantiere. De obicei primarii buni sunt evaluați dacă au șantiere. Dacă nu ai niciun șantier înseamnă că nu-ți faci treaba”, a declarat edilul.

Ciprian Ciucu a explicat că amânarea lucrărilor ar fi însemnat pierderea fondurilor europene și menținerea unor probleme grave la infrastructura de transport.

„Eu am înțeles că s-a dat drumul la șantiere, la mai multe dintr-o dată, dar alternativa era mult mai costisitoare. Adică am fi pierdut milionul din funduri europene, am fi pierdut documentațiile, iar tramvaiele continuau să se strice. Ceea ce nu este o invenție. Liniile de tramvai sunt în stare foarte proastă. Nu s-au mai schimbat de 50 de ani. Și aceste linii de tramvai nu se schimbă așa niște linii de tramvai. schimbăm și rețelele. Pentru că aceste rețele sunt foarte, foarte vechi și ele. Deci au 40-50 de ani. Și atunci se strică.”, a explicat primarul.

Potrivit acestuia, lucrările vizează atât infrastructura pentru transportul public, cât și rețelele de utilități, pe care „le facem ca pentru încă 50-100 de ani să nu se mai intervină”.

„Mai ales că nu mai fac față. Și acum le facem ca pentru încă 50-100 de ani să nu se mai intervină. Mă refer la rețeaua de servicii publice, de utilități publice care trebuie să servească orașul”, a spus Ciprian Ciucu.

„Acum îmi pare rău pentru această situație că și eu trăiesc aici, în orașul acesta, și eu mă confrunt cu ea și eu o simt. O să fie un an, doi, de disconfort și o să mai fie doi, trei, patru după aceea, pentru că trebuie să ai vii cu proiecte de regenerare urbană. Orașele se schimbă. Vedeți că se înverzesc foarte mult”, a mai spus primarul Capitalei.