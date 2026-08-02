Prima pagină » Social » ANM: Bucureștiul intră sub un val de căldură extremă. Până la 38 de grade și nopți tropicale

ANM: Bucureștiul intră sub un val de căldură extremă. Până la 38 de grade și nopți tropicale

Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru București, temperaturile vor urca treptat până la 38 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni tropicale. Disconfortul termic va fi accentuat pe tot parcursul săptămânii, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic.
ANM: Bucureștiul intră sub un val de căldură extremă. Până la 38 de grade și nopți tropicale
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Gabriel Pecheanu
02 aug. 2026, 10:18, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va rămâne călduroasă în București în intervalul 2-3 august, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 34 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 16-19 grade.

Canicula se intensifică de marți

Începând de marți vremea va deveni caniculară, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade.

Totodată, meteorologii anunță apariția primei nopți tropicale, cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade, în timp ce în zona periurbană acestea vor putea coborî până la aproximativ 17 grade.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat, în special în orele amiezii.

Miercuri va fi cea mai fierbinte zi

Mirecuri se anunță cea mai dificilă din această perioadă.

Valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile maxime vor atinge 36-38 de grade Celsius în Capitală. Nici noaptea nu va aduce răcoare, minimele urmând să se situeze între 20 și 21 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.

Cerul va fi variabil pe timpul zilei și mai mult senin în timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Informare ANM pentru București

De duminică până joi, ora 10:00, municipiul București se află sub o informare meteorologică pentru:

  • val de căldură;
  • caniculă;
  • temperaturi extreme;
  • disconfort termic accentuat;
  • nopți tropicale.

Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul unei cantități suficiente de lichide și evitarea efortului fizic intens în aer liber, mai ales în zilele în care temperaturile vor ajunge la 38 de grade Celsius.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.ro
În plină criză la STB, directorul Societății de Transport a spus în direct ce salariu primește. „Alți directori încasau și 12 mii de euro”
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timp ce conduc. E interzis!
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Ce au scos la iveală verificările de la Spitalul din Moinești după moartea unei paciente de 50 de ani. Război deschis între primar și managerul instituției: „Ar trebui să vă schimbați informatorii din spital”
Libertatea
Horoscop sănătate august 2026. Zodia care riscă să se confrunte cu boli cronice în această lună, potrivit astrologilor
CSID
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia