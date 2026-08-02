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Pompierii români au luptat toată noaptea cu incendiile din Grecia. Au salvat animale și au protejat localități amenințate de flăcări

Pompierii români aflați în Grecia au avut o nouă noapte de luptă contra incendiilor de vegetație care afectează regiunea Attica. În apropierea localității Veniza, salvatorii au intervenit alături de colegii eleni pentru a opri înaintarea flăcărilor spre zone locuite și pentru a salva animalele surprinse de incendiu.
Pompierii români au luptat toată noaptea cu incendiile din Grecia. Au salvat animale și au protejat localități amenințate de flăcări
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Sursa foto: IGSU
Gabriel Pecheanu
02 aug. 2026, 09:44, Social
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Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a acționat fără întrerupere în zona localității Veniza, din regiunea Attica, unde un incendiu de vegetație și fond forestier a pus în pericol comunitățile din apropiere.

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Misiunea principală a pompierilor români a fost protejarea localităților aflate pe direcția de propagare a focului. Echipajele au intervenit în imediata apropiere a frontului de incendiu pentru a limita extinderea flăcărilor către locuințe și alte obiective vulnerabile.

Animale salvate din calea focului

Pe lângă misiunile de stingere, salvatorii români au participat și la evacuarea și salvarea animalelor surprinse în zona afectată de incendiu, intervenind în condiții extrem de dificile.

Vântul și-a schimbat în mod repetat direcția și intensitatea, modificând permanent comportamentul incendiului. Din acest motiv, echipele au fost nevoite să își adapteze continuu tactica de intervenție și să își repoziționeze dispozitivele pentru a acționa în siguranță.

Cooperare cu pompierii eleni

Operațiunile s-au desfășurat în strânsă colaborare cu pompierii din Grecia și cu serviciile voluntare pentru situații de urgență.

După ore întregi de intervenție, modulul românesc s-a retras în baza de operații pentru refacerea capacității de intervenție și pregătirea tehnicii.

Pompierii români rămân în alertă

Misiunea salvatorilor români în Grecia continuă. Aceștia sunt pregătiți să revină în teren în orice moment, în funcție de evoluția incendiilor și de solicitările transmise de autoritățile elene.

În ultima perioadă, Grecia s-a confruntat cu mai multe incendii de vegetație favorizate de temperaturile ridicate, secetă și vântul puternic, iar echipe internaționale, inclusiv din România, participă la misiunile de sprijin pentru limitarea efectelor acestora.

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