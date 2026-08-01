Grecia. Incendiile fac ravagii în apropierea Atenei. Sute de pompieri intervin pentru stingerea lor în condiții de vânt puternic

Pompierii au intervenit în cursul zilei de sâmbătă pentru stingerea mai multor incendii de vegetație pe teritoriul Greciei, inclusiv în localitățile de pe coastă situate la nord-vest de capitala Atena.

Potrivit Bloomberg, în primele ore ale zilei au fost reluate operațiunile de stingere cu apă în zona Viotia, din centrul-sud al Greciei, unde un incendiu de vegetație a izbucnit vineri în satele Agios Vasilios și Xironomi și a continuat să ardă și sâmbătă.

Peste 300 de pompieri au fost mobilizați pentru a stăpâni incendiul, în încercarea de a împiedica extinderea acestuia către zona Porto Germeno, situată la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Atena, în regiunea Viotia.

„Incendiul a ajuns la mare… cu siguranță au fost avariate locuințe. Vânturile sunt foarte puternice. Avioanele încearcă să-și desfășoare operațiunile cât mai bine posibil, dar unele nu reușesc și au fost transferate la un alt incendiu (din Peloponez – n.r.), unde condițiile sunt mai blânde”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor pentru AFP, relatează Deutsche Welle.

Incendii izbucnesc în mai multe locuri din Grecia

În această săptămână au izbucnit incendii de pădure în mai multe părți ale țării. Până vineri, peste 70 de localități din Grecia erau afectate.

Pompierii greci au declarat că se află la nivelul maxim de alertă, avertizând că riscul de incendiu este deosebit de ridicat în peninsula Attica și în Evia, o insulă situată la est de Atena.

Pompierii români, pregătiți să intervină pentru stingerea incendiilor din Grecia

Pompierii români aflați în Grecia au intrat, sâmbătă, în prima zi operațională a misiunii de prepoziționare desfășurate în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Autoritățile elene au ridicat riscul de incendii la nivelul 5, cel mai înalt grad de alertă.

Înainte de începerea activităților, reprezentanții echipei române de intervenție au participat, împreună cu pompierii francezi, la o ședință de coordonare organizată de autoritățile elene. În cadrul întâlnirii au fost analizate situația din teren, prognoza meteo și riscul de incendii, potrivit IGSU.

„În urma analizei situației operative, s-a stabilit ca, pe parcursul zilei, Modulul RO GFFF-V să asigure capacitatea de răspuns din baza de operații, fiind pregătit pentru dislocare imediată în cazul producerii unor incendii”, a mai transmis IGSU.

În plus, pe lângă menținerea capacității de răspuns, pompierii români desfășoară exerciții și activități de instruire împreună cu contingentul francez aflat în aceeași misiune. Scopul antrenamentelor este îmbunătățirea coordonării dintre echipele din diferite țări, astfel încât intervențiile să fie mai rapide și mai eficiente în cazul unor incendii de amploare.