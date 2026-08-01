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OMS anunță că epidemia de Ebola se agravează în RD Congo și este acum cea mai mare din istoria țării

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat sâmbătă faptul că epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo se agravează și că focarul actual este cel mai mare din istoria țării.
OMS anunță că epidemia de Ebola se agravează în RD Congo și este acum cea mai mare din istoria țării
Mediafax Foto
Diana Nunuț
01 aug. 2026, 19:43, Social
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Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat sâmbătă faptul că focarul de Ebola din Republica Democratică Congo nu este ținut sub control, ci se agravează. Focarul este, în prezent, cel mai mare cu care s-a confruntat vreodată țara, subliniază OMS.

„Este necesară o intensificare substanțială a activităților de intervenție pentru a preveni răspândirea epidemiei”, a spus organizația într-un comunicat publicat sâmbătă.

În ultima săptămână, au fost raportate mai multe infecții și mai multe decese decât în orice altă săptămână anterioară. În total, OMS estimează numărul cazurilor confirmate de laborator la 3.605, dintre care 1.587 de decese.

Focarul actual din RD Congo este cauzat de varianta Bundibugyo, pentru care încă nu există un vaccin aprobat. În prezent, este în curs de desfășurare un studiu clinic cu un vaccin nou dezvoltat, potrivit DPA.

Prea puține persoane ajung la tratament

Experții sunt de părere că numărul persoanelor infectate cu Ebola este mult mai mare decât numărul cazurilor confirmate. Multe persoane care se îmbolnăvesc de Ebola nu sunt duse la centrele de tratament, de cele mai multe ori considerându-se că este vorba despre o altă boală în cazul deceselor.

Totuși OMS subliniază faptul că numărul mai mare de cazuri confirmate se datorează, într-o măsură, unei supravegheri mai bune, dar și unui număr mai mare de teste de laborator.

Cel mai mare focar anterior din Congo a avut loc între 2018 și 2020, când s-au înregistrat 3.317 de cazuri confirmate.

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