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Epidemia de Ebola din Congo depășește 3.000 de cazuri. Peste 1.350 de oameni au murit

Republica Democrată Congo a înregistrat peste 3.000 de cazuri confirmate de Ebola și 1.354 de decese de la izbucnirea epidemiei, în luna mai. Autoritățile spun că numărul cazurilor confirmate a crescut și pentru că depistarea bolii este mai eficientă.
Epidemia de Ebola din Congo depășește 3.000 de cazuri. Peste 1.350 de oameni au murit
sursa foto: ONU
Maria Miron
27 iul. 2026, 04:57, Știri externe
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Epidemia, provocată de o tulpină a virusului Ebola, afectează cinci provincii ale țării, cele mai multe cazuri fiind raportate în nord-est, la granița cu Sudanul de Sud și Uganda.

Focarul, concentrat într-o singură provincie

Potrivit datelor publicate duminică de autoritățile congoleze, au fost confirmate 3.075 de cazuri și 1.354 de decese. Pragul de 2.000 de cazuri fusese depășit deja în 15 iulie.

Autoritățile, citate de Le Figaro, spun că evoluția epidemiei poate fi urmărită mai precis datorită unei îmbunătățiri semnificative a detectării și confirmării cazurilor.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că aproape 90% dintre cazuri sunt localizate în provincia Ituri, din nord-estul țării. Lupta împotriva epidemiei este îngreunată însă de grevele unor angajați din sistemul sanitar, care protestează din cauza salariilor neplătite.

Nu există vaccin sau tratament aprobat

Actuala epidemie, cea de-a 17-a declarată în Republica Democrată Congo, este cauzată de virusul Bundibugyo, pentru care nu există încă un vaccin sau un tratament aprobat.

Totuși, cercetătorii încearcă să accelereze dezvoltarea unor soluții medicale. Universitatea Oxford a anunțat că primul voluntar a primit vineri un vaccin experimental conceput special împotriva tulpinii Bundibugyo. Alte vaccinuri și două tratamente experimentale sunt pregătite pentru testare și urmează să intre în faza studiilor clinice.

Cea mai gravă epidemie din istoria țării

Virusul Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale și provoacă febră hemoragică. În ultimii 50 de ani, boala a provocat peste 15.000 de decese în Africa.

Cea mai gravă epidemie din Republica Democrată Congo, desfășurată între 2018 și 2020, s-a soldat cu aproape 2.300 de morți din aproximativ 3.500 de cazuri, adică o rată a mortalității de aproape 66%.

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