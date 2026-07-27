Sora lui Kim Jong-un condamnă apelul statelor din Asia de Sud-Est pentru denuclearizarea Coreei de Nord

Coreea de Nord a reacționat după declarația adoptată la reuniunea la nivel înalt a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) de săptămâna trecută, în care statele membre și-au exprimat „profunda îngrijorare” față de continuarea dezvoltării arsenalului nuclear nord-coreean și au subliniat necesitatea dialogului pentru obținerea unei păci și stabilități durabile într-o Peninsulă Coreeană denuclearizată.

Phenianul exclude denuclearizarea

Într-un comunicat difuzat de agenția oficială KCNA, citat de Le Figaro, Kim Yo Jong a declarat că Phenianul va continua să își consolideze arsenalul nuclear „fără nicio clipă de stagnare”, respingând apelul miniștrilor de Externe ai organizației privind denuclearizarea completă a Peninsulei Coreene.

Sora liderului nord-coreean Kim Jong-un a acuzat totodată organizația că adoptă o poziție „ostilă”, aliniată propagandei Statelor Unite privind denuclearizarea, și că ignoră prevederile Constituției nord-coreene.

Kim Yo Jong: ASEAN servește interesele SUA

Kim Yo Jong a calificat apelul la denuclearizare drept „un vis absurd, stupid și lipsit de logică”, susținând că obiectivul și-a pierdut orice sens atât din punct de vedere conceptual, cât și practic.

Ea a avertizat că ASEAN ar trebui să evite să devină „un purtător de cuvânt aflat în slujba Statelor Unite”. ASEAN reunește în prezent 10 state din Asia de Sud-Est: Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda și Vietnam.

Coreea de Nord, „stat nuclear ireversibil”

Phenianul afirmă în mod repetat, după eșecul summitului din 2019 dintre Kim Jong-un și președintele american Donald Trump, că este un „stat nuclear ireversibil”. Negocierile au eșuat din cauza neînțelegerilor privind renunțarea la programul nuclear nord-coreean și ridicarea sancțiunilor internaționale.

Din 2023, statutul Coreei de Nord de stat cu arme nucleare este înscris în Constituția țării.

Deși oficial conduce Departamentul pentru Afaceri Generale al Partidului Muncitorilor din Coreea, Kim Yo Jong este considerată unul dintre cei mai influenți oficiali ai regimului, principala consilieră a fratelui său și o figură-cheie în politica externă și comunicarea Phenianului.