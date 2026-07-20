Vladimir Putin a primit-o la Kremlin pe șefa diplomației nord-coreene. Mulțumiri pentru sprijinul acordat Rusiei în război

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit duminică, la Kremlin, cu ministra de Externe a Coreei de Nord, Choe Son Hui, căreia i-a mulțumit pentru sprijinul oferit Moscovei în ceea ce autoritățile rusești continuă să numească „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Întâlnirea a avut loc pentru a-și arăta sprijinul reciproc, după ce trupele nord-coreene au participat la luptele din regiunea rusă Kursk, unde au sprijinit armata rusă în atacurile lansate de forțele ucrainene în 2024, potrivit Reuters.

În baza acordului de apărare reciprocă încheiat între Moscova și Phenian, Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de militari pentru a lupta alături de armata rusească în regiunea Kursk.

Forțele ucrainene au trecut granița în august 2024 și au reușit să controleze zone importante din regiune timp de mai multe luni, înainte ca armata Rusiei, sprijinită de trupele nord-coreene, să recupereze terenul.

Potrivit Kremlinului, în cadrul discuțiilor, ministrul de Externe Choe Son Hui a spus că liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a reafirmat recent angajamentul de a consolida relațiile dintre Coreea de Nord și Federația Rusă.