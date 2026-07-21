Trump anunță că se va întâlni în curând cu noul premier britanic Andy Burnham

Președintele american Donald Trump a anunțat că va avea o întâlnire cu noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, după o convorbire telefonică pe care a descris-o drept „foarte bună”.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Trump a spus că discuția a vizat relația dintre cele două state și mai multe subiecte de interes comun.

„Am avut o conversație foarte bună cu noul prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham. Am discutat despre multe subiecte, inclusiv despre relația excelentă pe care am avut-o cu Regatul Unit. Ne vom întâlni în viitorul nu foarte îndepărtat pentru a aborda teme de interes comun”, a scris liderul de la Casa Albă.

Trump a precizat că printre subiectele abordate s-au numărat producția de petrol din Marea Nordului, relațiile comerciale, alianța militară dintre cele două țări și operațiunile de deminare din Strâmtoarea Ormuz, dar și alte teme de politică externă și securitate.

„Prim-ministrul are o misiune importantă în față, dar va reuși, iar, bineînțeles, Statele Unite vor fi acolo pentru a ajuta. Convorbirea a fost interesantă și a decurs foarte bine. I-am urat prim-ministrului Burnham mult succes și ca Dumnezeu să-l ocrotească”, a adăugat Trump.

Andy Burnham a preluat funcția de prim-ministru al Regatului Unit pe 20 iulie, după ce a primit mandatul de formare a guvernului din partea regelui Charles al III-lea. El îi succede lui Keir Starmer, a cărui demisie a fost acceptată de monarh.