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Mesajul lui Nicușor Dan pentru Andy Burnham. Ce spune președintele despre românii din Marea Britanie

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat, luni, pe Andy Burnham pentru numirea în funcția de prim-ministru al Marii Britanii și a transmis că România își reafirmă angajamentul față de relația de prietenie și parteneriat strategic dintre cele două țări.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Andy Burnham. Ce spune președintele despre românii din Marea Britanie
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
20 iul. 2026, 20:07, Politic
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„Sunt încântat să îi transmit lui Andy Burnham cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări cu ocazia numirii sale în funcția de prim-ministru al Regatului Unit”, a transmis Nicușor Dan, pe X.

Șeful statului și-a exprimat încrederea că Marea Britanie va continua să joace un rol important pe scena internațională.

„Sunt convins că, sub conducerea sa, Regatul Unit va continua să contribuie activ la consolidarea păcii, securității și cooperării internaționale și că vom aprofunda colaborarea româno-britanică atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO, în spiritul solidarității aliate”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a subliniat, de asemenea, că România își menține angajamentul față de relația tradițională de prietenie cu Regatul Unit, construită pe baza Parteneriatului Strategic dintre cele două țări.

„România își reafirmă angajamentul față de prietenia noastră tradițională, construită pe baza Parteneriatului Strategic reînnoit. Cei peste un milion de români care trăiesc în Regatul Unit rămân o punte esențială între societățile noastre”, a mai afirmat președintele.

Burnham, noul premier britanic, și-a început oficial mandatul luni. Acesta a făcut un apel la unitate națională, cu promisiunea unei reforme profunde a statului britanic.

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