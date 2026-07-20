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Bolojan, mesaj pentru Andy Burnham: „Menținem angajamentul de a consolida cooperarea noastră strânsă”

Ilie Bolojan l-a felicitat pe noul premier al Marii Britanii, după ce Andy Burnham și-a început oficial mandatul. Bolojan a transmis că „menținem angajamentul de a consolida cooperarea noastră strânsă”.
Bolojan, mesaj pentru Andy Burnham: „Menținem angajamentul de a consolida cooperarea noastră strânsă”
Ioana Târziu
20 iul. 2026, 17:13, Politic
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Premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat, luni, pe noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham.

Mesajul lui Ilie Bolojan pentru noul premier britanic

„Felicitări lui Andy Burnham pentru că a devenit noul Prim-ministru al Regatului Unit. Îți doresc mult succes în noul tău rol!”, a transmis Bolojan pe contul său de X.

El a adăugat că „România și Regatul Unit au un Parteneriat Strategic, iar noi, în calitate de Guvern al României, ne menținem angajamentul de a consolida în continuare cooperarea noastră strânsă pentru a asigura securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri”.

Burnham, noul premier britanic, și-a început oficial mandatul luni.

Acesta a făcut un apel la unitate națională, cu promisiunea unei reforme profunde a statului britanic.

Ce a declarat Andy Burnham în cadrul primului său discurs

În primul său discurs din fața reședinței oficiale din Downing Street, liderul laburist a anunțat că Guvernul va prezenta în perioada următoare măsuri pentru reducerea presiunii generate de creșterea costului vieții. De asemenea, va prezenta un plan de transformare a țării pe următorii zece ani.

El a susținut discursul la puțin timp după ce a fost desemnat oficial prim-ministru de regele Charles al III-lea și însărcinat cu formarea noului Guvern.

Burnham a afirmat că Marea Britanie trebuie să își recapete stabilitatea. De asemenea, țara trebuie să demonstreze din nou că poate reprezenta un factor de echilibru pe plan internațional.

În discursul său, Andy Burnham a remarcat că este al șaselea prim-ministru britanic din ultimul deceniu. El a mai transmis că este al șaptelea lider al Guvernului după referendumul privind Brexitul din 2016, context pe care l-a descris drept un motiv de reflecție asupra instabilității politice din ultimii ani.

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