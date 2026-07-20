Primul discurs al noului premier britanic: Andy Burnham promite „o nouă eră” pentru Marea Britanie

În primul său discurs din fața reședinței oficiale din Downing Street, liderul laburist a anunțat că Guvernul va prezenta în perioada următoare măsuri pentru reducerea presiunii generate de creșterea costului vieții și un plan de transformare a țării pe următorii zece ani, relatează publicația The Standard.

Burnham promite un nou model politic și economic

La scurt timp după ce a fost desemnat oficial prim-ministru de regele Charles al III-lea și însărcinat cu formarea noului Guvern, Andy Burnham a susținut primul său discurs în fața sediului din Downing Street.

Liderul Partidului Laburist a declarat că dorește să transforme actualul moment într-un punct de cotitură pentru Regatul Unit, prin schimbarea modului în care este guvernată țara și prin apropierea procesului decizional de comunitățile locale.

Potrivit acestuia, Executivul va transfera mai multă putere dinspre administrația centrală către autoritățile locale și va urmări readucerea unor servicii esențiale sub un control public mai puternic, astfel încât acestea să devină mai accesibile pentru populație.

Burnham a afirmat că Marea Britanie trebuie să își recapete stabilitatea și să demonstreze din nou că poate reprezenta un factor de echilibru pe plan internațional.

Primele măsuri: sprijin pentru populație și combaterea fenomenului persoanelor fără adăpost

Noul premier a anunțat că, începând din această săptămână, Guvernul va prezenta primele măsuri destinate reducerii presiunii generate de costul ridicat al vieții, astfel încât cetățenii să beneficieze de un sprijin imediat.

Printre primele angajamente asumate de Burnham se numără eliminarea fenomenului persoanelor fără adăpost, extinderea programelor de construire a locuințelor sociale și facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii prin reformarea sistemului educațional și creșterea sprijinului acordat acestora.

Premierul a vorbit și despre necesitatea construirii unui stat care să investească mai mult în prevenție și în crearea de oportunități pentru cetățeni, argumentând că o astfel de abordare ar contribui inclusiv la reducerea cheltuielilor cu asistența socială și la respectarea obiectivelor fiscale asumate de Guvern.

Apel la unitate după o perioadă de instabilitate politică

În discursul său, Andy Burnham a remarcat că este al șaselea prim-ministru britanic din ultimul deceniu și al șaptelea lider al Guvernului după referendumul privind Brexitul din 2016, context pe care l-a descris drept un motiv de reflecție asupra instabilității politice din ultimii ani.

El a făcut apel la depășirea diviziunilor politice și la construirea unui „nou sentiment național de unitate”, bazat pe colaborare și soluționarea problemelor concrete ale cetățenilor.

„Haideți să facem din acest moment începutul unei perioade în care Marea Britanie să creadă din nou”, a transmis noul șef al Guvernului.

Schimbarea de putere, urmărită cu atenție și în Europa

Andy Burnham a devenit oficial prim-ministru după ceremonia desfășurată la Palatul Buckingham, unde a primit mandatul de formare a Guvernului din partea regelui Charles al III-lea. Instalarea sa în funcție a avut loc după demisia lui Keir Starmer, care a declarat, la plecarea din Downing Street, că își încheie mandatul lăsând în urmă o țară „mai puternică și mai echitabilă”.

Schimbarea de la conducerea Guvernului britanic este urmărită cu interes și în capitalele europene, inclusiv la București, în condițiile în care Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai României în domeniul securității, apărării și cooperării economice. Primele decizii ale Cabinetului Burnham privind politica economică, relațiile cu Uniunea Europeană și sprijinul pentru Ucraina sunt așteptate să ofere indicii asupra direcției pe care o va urma noul Executiv de la Londra.