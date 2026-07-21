Anchetă penală în Guyana după naufragiul unui feribot. Căpitanul, testat pozitiv la marijuana

Autoritățile din Guyana au deschis o anchetă penală după răsturnarea feribotului MV Barima, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările pentru supraviețuitori în largul coastelor regiunii Essequibo, potrivit AP.

Premierul Mark Phillips a declarat că există indicii potrivit cărora feribotul era supraîncărcat și că cel puțin 32 dintre cele 67 de persoane salvate nu figurau pe lista oficială a pasagerilor.

Potrivit autorităților, există suspiciuni că la bord se aflau mult mai multe persoane decât cele 116 înscrise, la care se adăugau 17 membri ai echipajului. De mai mulți ani, pasagerii reclamă că la terminalele operate de stat sunt vândute neoficial bilete contra numerar, fără ca numele călătorilor să fie trecute în documentele oficiale.

Ancheta vizează exactitatea listei de pasageri, încărcarea navei, respectarea normelor de siguranță și conduita echipajului înainte de plecare.

„Să fie foarte clar: acolo unde vor fi constatate neglijență, abateri sau fapte penale, cei responsabili vor răspunde în fața legii. Nu vor exista excepții și nu va exista nicio toleranță pentru acțiuni care au pus în pericol viețile unor oameni nevinovați”, a declarat premierul.

Conform lui Phillips, căpitanul feribotului și cel puțin un alt membru al echipajului au fost testați pozitiv la marijuana și se află în custodia poliției în cadrul anchetei penale.

Cel mai grav dezastru maritim din Guyana din ultimele decenii

Ministrul Lucrărilor Publice, Juan Edghill, a calificat tragedia drept cel mai grav dezastru maritim din Guyana din ultimele decenii și a spus că testele pozitive în cazul căpitanului reprezintă „un fapt extrem de grav”.

„Avem toleranță zero față de consumul de alcool sau droguri de către membrii echipajului în timpul serviciului. Faptul că testele căpitanului au ieșit pozitive este foarte grav”, a afirmat Edghill.

El a adăugat că autoritățile nu cunosc nici acum numărul exact al persoanelor aflate la bord, deoarece lista este inexactă, calificând această situație drept „o faptă penală”.

Feribotul, construit în 1939 și reparat ultima dată în 2024, efectua o cursă între Georgetown și Port Kaituma, în nord-vestul Guyanei, când s-a răsturnat sâmbătă seara. Mai mulți pasageri au relatat pe rețelele de socializare că apa pătrundea în compartimentul de marfă încă înainte de producerea naufragiului.

Potrivit celui mai recent bilanț, 67 de persoane au fost salvate, iar cel puțin 10 cadavre au fost recuperate. Operațiunile de căutare continuă.