De la Moldova la o țară unde oamenii vorbesc 800 de limbi diferite: locurile pe care nimeni nu le vizitează

Unele destinații sunt sufocate de turiști, în timp ce altele rămân aproape necunoscute. Un top bazat pe cele mai recente date ale Organizației Națiunilor Unite pentru Turism arată care sunt cele mai puțin vizitate 20 de țări din lume.

Publicația loveexploring a alcătuit lista pentru călătorii care caută locuri ferite de aglomerație. Pe ultimul loc se află Kiribati, o națiune insulară din Pacific vizitată de doar 2.000 de turiști în 2022.

Locul 20: Mongolia

Mongolia a avut doar 301.000 de vizitatori în 2022. Țara oferă stepe vaste, deșerturi spectaculoase și munți înzăpeziți. Vizitatorii se pot caza în ger-uri tradiționale și pot experimenta ospitalitatea păstorilor mongoli.

Luna iulie este recomandată pentru vizită, datorită Jocurilor Naadam, cel mai mare festival al țării. Programul include lupte, curse de cai și tir cu arcul. Biletele pentru evenimentele de pe stadion trebuie rezervate din timp.

Locul 19: Guyana

Guyana a fost mult timp cea mai puțin vizitată țară din America de Sud. Conexiunile aeriene limitate și pădurea tropicală amazoniană au făcut-o greu accesibilă. Situația începe să se schimbe, pe măsură ce mai multe companii aeriene oferă zboruri către capitala Georgetown. Cultura caraibiană, arhitectura colonială și biodiversitatea diferențiază Guyana de restul țărilor sud-americane. Cascada Kaieteur, cea mai mare cascadă cu o singură cădere din lume, este atracția cea mai cunoscută.

Locul 18: Polinezia Franceză

Polinezia Franceză a avut doar 261.000 de vizitatori în 2022. Bora Bora este cunoscută pentru bungalourile construite pe apă. Dincolo de vile și piscine, insulele păstrează o cultură bogată, cu spectacole tradiționale de dans. Insulele mai puțin cunoscute, precum Mo’orea, Taha’a și Rangiroa, oferă peisaje spectaculoase, dar cu mai puțini turiști. Zona este căutată și pentru observarea balenelor cu cocoașă.

Locul 17: Trinidad și Tobago

Trinidad și Tobago nu atrage la fel de mulți turiști ca alte destinații din Caraibe. Trinidad găzduiește cel mai mare carnaval din regiune, cu muzică, dans și costume. Orașul Port of Spain reflectă moștenirea culturală diversă a țării. Tobago, insula mai mică, este cunoscută pentru plajele virgine și pădurile tropicale neatinse. Rezervația Forestieră Main Ridge este cea mai veche pădure tropicală protejată legal din lume.

Locul 16: Dominica

Dominica este supranumită „Insula Naturii”. Pădurile tropicale acoperă o mare parte din insulă, alături de lacuri cu apă clocotitoare și cascade. Izvoarele termale de lângă Wotten Waven și cascada Emerald Pool sunt căutate de vizitatori. Lumea subacvatică a insulei atrage cașaloți pe tot parcursul anului. Este unul dintre puținele locuri din lume unde turiștii pot înota alături de aceste animale.

Locul 15: Myanmar

Călătoriile în Myanmar, cunoscut anterior sub numele de Birmania, au fost afectate de instabilitate politică. Țara s-a aflat sub dominație britanică între 1885 și 1948. Situația s-a agravat după cutremurul devastator din martie 2025. Atât guvernul britanic, cât și cel american recomandă evitarea vizitelor în prezent. În 2022, 233.000 de turiști au ajuns totuși în țară. Myanmar este numit „Țara pagodelor de aur”, datorită celor 2.200 de pagode din jurul orașului antic Bagan.

Locul 14: Saint Vincent și Grenadine

Saint Vincent și Grenadine a avut doar 210.000 de vizitatori în 2022. Țara este formată din 32 de insule vulcanice, dintre care doar nouă sunt locuite permanent. Golful Wallilabou a fost folosit ca locație de filmare pentru „Pirații din Caraibe”. Insula privată Mustique este de mult timp un refugiu al vedetelor, printre care Mick Jagger și David Bowie.

Locul 13: Moldova

Moldova a atras doar 162.000 de turiști în 2022, majoritatea în capitala Chișinău. Țara s-a aflat sub stăpânire otomană și rusă, înainte de a-și câștiga independența în 1991. Două treimi din populație este de origine română. Moldova este un exportator important de nuci și produce vin în regiunile Codrii, Valul lui Traian și Ștefan Vodă.

Locul 12: Djibouti

Djibouti, țară din Cornul Africii, a avut aproximativ 145.000 de vizitatori în 2022. Peisajele includ lacuri vulcanice, canioane și izvoare termale. Lacul Assal, bogat în sare, este cel mai jos punct din Africa. Recomandările de călătorie sugerează evitarea zonei de frontieră cu Eritreea.

Locul 11: Noua Caledonie

Noua Caledonie, fostă colonie franceză, a avut 139.000 de vizitatori în 2022. Teritoriul este înconjurat de cea mai mare lagună de corali din lume, unde trăiesc rechini, balene și dugongi. Insula principală, Grande Terre, este cunoscută pentru plaje și bucătăria franco-polineziană. Tulburările politice recente au dus la avertismente de călătorie pentru anumite zone.

Locul 10: Angola

Angola a atras doar 130.000 de vizitatori în 2022, deși este de două ori mai mare decât Franța. Țara și-a câștigat independența față de Portugalia în 1975, urmată de un război civil încheiat în 2002. Formațiunile de la Miradouro da Lua creează un peisaj aproape lunar. Avertismentele de călătorie recomandă prudență din cauza protestelor recente din Luanda.

Locul 9: Burkina Faso

Burkina Faso, fostă colonie franceză, a primit aproximativ 116.000 de vizitatori în 2022. Numele actual, adoptat în 1984, înseamnă „Țara oamenilor cinstiți”. Guvernele britanic și american recomandă evitarea călătoriilor din cauza instabilității politice. Marea Moschee din Bobo-Dioulasso este una dintre atracțiile culturale principale.

Locul 8: Insulele Cook

Insulele Cook au avut aproximativ 121.000 de vizitatori în 2022. Arhipelagul are legături politice cu Noua Zeelandă. Rarotonga este cea mai mare insulă și găzduiește singurul aeroport. Regulile locale interzic construcția hotelurilor mai înalte decât cel mai înalt cocotier.

Locul 7: Liechtenstein

Liechtenstein, situat între Elveția și Austria, a atras doar 101.000 de turiști în 2022. Este una dintre cele două țări care își împarte toate granițele cu alte țări fără ieșire la mare, alături de Uzbekistan. Nu există aeroport sau companie feroviară proprie. Castelul Schloss Vaduz, vechi de 700 de ani, este reședința oficială a prințului.

Locul 6: Papua Noua Guinee

Papua Noua Guinee a avut doar 69.000 de vizitatori în 2022. Comunitățile locale vorbesc peste 800 de limbi diferite. Festivalul Crocodilului din Sepik celebrează moștenirea culturală a regiunii. Unele zone sunt interzise turiștilor din cauza riscului de violență sau piraterie.

Locul 5: Vanuatu

Vanuatu a fost vizitat de doar 65.000 de turiști în 2022. Arhipelagul și-a reconstruit infrastructura turistică după ciclonul Pam din 2015. Muntele Yasur este unul dintre cei mai accesibili vulcani activi din lume.

Locul 4: Samoa

Samoa a avut 51.000 de vizitatori în 2022. Din cele 10 insule ale țării, doar patru sunt locuite. În decembrie 2011, Samoa a sărit peste o zi întreagă din calendar, pentru a se alinia cu Australia și Noua Zeelandă.

Locul 3: Tonga

Tonga a fost vizitată de doar 22.000 de turiști în 2022. Arhipelagul este format din 170 de insule, împărțite în trei grupuri principale. Exploratorul James Cook a numit-o odinioară „Insulele Prietenoase”.

Locul 2: Bhutan

Bhutan a avut 21.000 de vizitatori în 2022, față de doar 274 în 1974, când s-a deschis turismului. Țara este cunoscută pentru conceptul de „fericire națională brută”. Vizitatorii plătesc o taxă de dezvoltare durabilă de 100 de dolari pe persoană pe noapte.

Locul 1: Kiribati

Kiribati este cea mai puțin vizitată țară din lume, cu doar 2.000 de turiști în 2022. Cele 33 de atoli și insule se întind chiar deasupra nivelului mării. Aproape jumătate din populație locuiește pe insula Tarawa. Insula Christmas atrage scufundători în căutare de ape neatinse.