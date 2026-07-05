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Țara din Europa pe care turiștii încă o ignoră. Este la fel de frumoasă ca Grecia, iar orașele sunt pline de istorie

Grecia este o destinație frecvent aleasă de cei care vor să organizeze o vacanță într-o zonă caldă, cu ieșire la mare. Cu toate acestea, aglomerația poate să nu fie pe placul unora care vor să se relaxeze. În aceste condiții, o altă țară din Europa, care este la fel de frumoasă ca Grecia, este vizitată de mai puțini turiști și poate fi o opțiune bună pentru cei care vor liniște.
Țara din Europa pe care turiștii încă o ignoră. Este la fel de frumoasă ca Grecia, iar orașele sunt pline de istorie
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Diana Nunuț
05 iul. 2026, 19:57, Life-Inedit
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Este una dintre cele mai puțin vizitate destinații din Europa, deși se află la granița cu Grecia și ascunde peisaje impresionante, vestigii antice și o cultură formată din influențe balcanice, mediteraneene și otomane.

În timp ce tot mai mulți călători încep să o descopere, această țară rămâne încă un refugiu pentru cei care vor să evite aglomerația.

Este vorba despre Macedonia de Nord, țară care în 2025 a fost vizitată de aproximativ 900.000 de turiști. Cu peisaje spectaculoase, interesul celor care vor să își planifice o vacanță în Macedonia de Nord este în creștere: numărul vizitatorilor a urcat cu 7% față de anul precedent, iar companiile aeriene low-cost au introdus tot mai multe zboruri directe către principalele sale orașe, potrivit Express.

Peisajele, atuul țării

Dincolo de cum arată principalele orașe, natura este unul dintre cele mai mari atuuri ale Macedoniei de Nord. Aproximativ 80% din suprafața țării este acoperită de munți și lacuri, ceea ce o transformă într-o destinație potrivită pentru drumeții, ciclism, caiac sau sporturi de iarnă.

Potrivit Express, printre cele mai apreciate atracții se numără Lacul Ohrid, inclus în patrimoniul UNESCO și considerat unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, precum și Canionul Matka, aflat la doar câțiva kilometri de Skopje, capitala țării.

Alte obiective turistice sunt Parcul Național Mavrovo, dar și orașul Bitola, cunoscut pentru atmosfera sa elegantă și pentru ruinele antice de la Heraclea Lyncestis.

Experiența este completată de gastronomia locală, influențată de tradițiile balcanice, mediteraneene și otomane.

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