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Turismul îi alungă pe localnici. Chiriile au explodat în cele mai vizitate țări din Europa

Locuitorii din Grecia, Spania, Portugalia și Italia se confruntă cu unele dintre cele mai mari creșteri ale chiriilor din Europa, începând din 2019. Un nou studiu arată că fenomenul nu are legătură cu prețurile energiei sau ale materialelor de construcție, ci cu turismul excesiv.
Turismul îi alungă pe localnici. Chiriile au explodat în cele mai vizitate țări din Europa
Andreea Tobias
03 iul. 2026, 18:53, Știrile zilei
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Grecia este țara cu cea mai mare creștere de chirii, potrivit New Economics Foundation. Fluxurile turistice au dus la o creștere a chiriilor anuale cu 342 de euro, începând din 2019. Spania urmează pe locul al doilea, cu o creștere estimată de 236 de euro, apoi Portugalia, cu 220 de euro, și Italia, cu 202 de euro, conform Euronews.

Cercetătorii au combinat datele privind creșterea chiriilor furnizate de Eurostat cu volumul pasagerilor aerieni și prețurile actuale ale chiriilor. Europa rămâne cea mai mare regiune turistică din lume, atrăgând mai mult de jumătate din totalul sosirilor turistice internaționale.

De ce sunt unele țări mai afectate decât altele

Potrivit cercetătorilor, politicile ample de control al chiriilor din Spania au atenuat parțial inflația generată de turism.

În Italia, oferta mare de locuințe a redus presiunea asupra pieței. Grecia nu a beneficiat de astfel de măsuri de protecție, ceea ce explică diferența mare față de celelalte țări.

Studiul arată că Irlanda va înregistra cea mai mare creștere de chirii în termeni absoluți, în următorii cinci ani: 251 de euro în plus pe an. Planurile actuale de extindere a Aeroportului din Dublin ar putea agrava și mai mult situația deja tensionată a pieței imobiliare irlandeze.

De ce nu este vina costurilor de construcție

Prețurile din sectorul construcțiilor au crescut cu 45% în ultimul deceniu, la nivelul UE. Totuși, în țările cu fluxuri turistice ridicate, costurile de construcție și inflația chiriilor cauzată de turism nu par corelate.

Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar creșteri minime ale costurilor de construcție în ultimii ani, potrivit datelor Eurostat. Acest lucru sugerează că turismul rămâne principalul suspect pentru explozia chiriilor.

Protestele față de turismul excesiv

Grecia se numără printre țările afectate recent de proteste împotriva supraturismului. Proteste similare au avut loc și în Țările de Jos, Italia și Spania, pe fondul nemulțumirii localnicilor față de efectele turismului asupra costului vieții.

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