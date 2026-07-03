Lewis Hamilton obține pole position-ul pentru cursa Sprint de la Silverstone din Formula 1. Pilotul Ferrari îl întrece pentru 11 miimi pe liderul clasamentului general

Septuplu campion mondial, Lewis Hamilton a fost cronometrat cu timpul de 1 min. 28 sec. 577/1000, devansându-l cu doar 11 miimi de secundă pe italianul Kimi Antonelli (Mercedes), liderul clasamentului general. Linia a doua a grilei va fi ocupată de neerlandezul Max Verstappen (Red Bull) și de monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Topul 10 este completat de următorii piloți: George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls) și Arvid Lindblad (Red Bull).

„Iubesc acest loc, iubesc acest public și nu pot exprima cât de mare este visul de a concura aici. Mașina s-a comportat foarte bine astăzi și le mulțumesc tuturor celor de la fabrică. Sunt foarte recunoscător pentru acest pole position. Diferența a fost de doar zece miimi sau ceva de genul acesta. Sunt în al nouălea cer”, a declarat Hamilton după calificări.

Britanicul a subliniat că rezultatul reprezintă o surpriză, având în vedere nivelul rivalilor.

„Suntem în fața celor de la Mercedes, iar ei și Red Bull au multă viteză aici. Echipa continuă să muncească din greu. Nu va fi mereu așa, dar este o surpriză extraordinară”, a adăugat pilotul Ferrari.

Cursa Sprint de la Silverstone va avea loc sâmbătă, de la ora 14:00, înaintea calificărilor (ora 18:00) pentru Marele Premiu al Marii Britanii de duminică (ora 17:00).