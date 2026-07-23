Formula 1: Antonelli vede Ferrari favorită în Ungaria. Hamilton crede că se poate lupta la titlu

Kimi Antonelli, lider al clasamentului general cu șase victorii în primele zece curse ale sezonului, a recunoscut că vede Scuderia Ferrari favorită la Hungaroring.

„Cred că Ferrari va fi foarte, foarte puternică aici, iar McLaren ar trebui să fie și ea competitivă, pentru că a adus un pachet important de actualizări. Noi nu suntem favoriți, dar nici la Monaco nu eram și am fost foarte rapizi”, a declarat joi liderul campionatului, la conferința de presă organizată înaintea weekendului de cursă din Ungaria.

Britanicul Lewis Hamilton, aflat pe locul secund în clasamentul general, la 45 de puncte în urma lui Antonelli, a afirmat că Ferrari are argumente pentru a se bate la titlu.

„Mercedes este încă echipa de învins și nu va fi ușor să-i învingem în acest weekend, dar cred că am făcut progrese. Sper că vom putea lupta cu ei aici”, a spus septuplul campion mondial.

„Este un sentiment extraordinar să fii în lupta pentru titlu, mai ales dacă mă gândesc unde eram anul trecut pe vremea asta. Sunt foarte mândru de echipă și de munca pe care am depus-o. Mai este un munte de urcat în a doua parte a sezonului, dar sunt mai concentrat ca niciodată și chiar cred că ne putem lupta pentru campionat”, a adăugat pilotul Ferrari.

McLaren aduce un upgrade important

Campionul mondial en-titre, Lando Norris (McLaren), a explicat că echipa sa aduce în Ungaria cel mai amplu pachet de dezvoltare din acest sezon, însă preferă să rămână rezervat.

„Probabil că este cel mai important upgrade al nostru din acest an. Sperăm să facem un pas înainte, dar au existat și actualizări care nu au funcționat exact cum ne așteptam, așa că prefer să am răbdare înainte să mă entuziasmez prea tare”, a declarat britanicul.

„Sper să avem mai multă aderență și o mașină mai rapidă. Vrem ca acest pachet să reducă din problemele pe care le avem în prezent. Cred că putem fi în continuare competitivi, însă în calificări suntem încă destul de departe de cei mai rapizi. Nu vom recupera patru sau cinci zecimi doar dintr-o dată, dar sper că upgrade-ul ne va aduce un progres”, a completat Norris.

Russell caută soluții

Colegul lui Antonelli de la Mercedes, George Russell, a recunoscut că actuala luptă pentru titlu reprezintă cea mai dificilă provocare din punct de vedere mental din cariera sa.

„Probabil este cea mai grea bătălie pe care am avut-o din punct de vedere psihologic, pentru că au existat foarte multe suișuri și coborâșuri. Unele probleme au fost din vina mea, altele au fost complet în afara controlului meu și ne-au împiedicat progresul”, a declarat britanicul.

Referindu-se la abandonul din Belgia, Russell a explicat că Mercedes a identificat cauza problemelor tehnice.

„Credem că a fost o eroare de software. Nu stilul meu de pilotaj a provocat pierderea de putere, iar acesta este un lucru pozitiv. La Spa am găsit indicii importante despre unde trebuia să căutăm problema. Era ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân, dar cred că am identificat cauza și am rezolvat-o. Vom vedea pe circuit dacă este într-adevăr așa”, a spus pilotul Mercedes.

Marele Premiu al Ungariei, a 11-a etapă a sezonului, se desfășoară în acest weekend pe circuitul Hungaroring și este ultima cursă înaintea pauzei estivale din Formula 1.