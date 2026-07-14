Kim Kardashian și Lewis Hamilton fac pasul următor în relație. Pilotul, alături de copiii vedetei

Kim Kardashian a publicat pe Instagram mai multe fotografii din vacanța petrecută la malul unui lac. În imagini apare alături de Lewis Hamilton, dar și de copiii săi – North, Saint, Chicago și Psalm, pe care îi are din căsnicia cu rapperul Kanye West. Potrivit Mirror, din grup au mai făcut parte sora sa, Khloé Kardashian, și mai mulți prieteni.

Prezența lui Hamilton într-o vacanță de familie este considerată un nou pas în relația celor doi, mai ales că până acum și-au ținut viața personală relativ departe de ochii publicului. Înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii de Formula 1, desfășurat la începutul lunii iulie pe circuitul Silverstone, Hamilton declara că Kim l-a făcut „un bărbat mai fericit”.

Relație confirmată după luni de speculații

Primele zvonuri despre o relație au apărut la începutul anului, după ce Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost văzuți împreună în mai multe ocazii. Cei doi au fost surprinși ulterior la Super Bowl, iar în primăvară și-au asumat public relația. În iunie, Kardashian a publicat primele imagini oficiale alături de Hamilton pe rețelele sociale.

Potrivit unor surse apropiate cuplului, cei doi se cunosc de mai bine de un deceniu, însă relația lor s-a transformat într-una romantică abia în acest an. Apropierea lui Hamilton de cei patru copii ai vedetei este văzută ca un semn că legătura dintre ei devine tot mai stabilă.

Kim Kardashian, de la reality show la un imperiu de afaceri

Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, este vedetă de televiziune, antreprenoare și una dintre cele mai cunoscute personalități din industria divertismentului american. A devenit celebră prin reality show-ul Keeping Up with the Kardashians, iar în prezent este protagonista serialului The Kardashians. Deține mai multe afaceri în domeniul modei și al produselor de înfrumusețare și este mama a patru copii.

Lewis Hamilton, campion în Formula 1

Lewis Hamilton, în vârstă de 41 de ani, este unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formulei 1. Britanicul a câștigat șapte titluri mondiale, performanță egalată doar de Michael Schumacher, iar din sezonul 2025 concurează pentru echipa Ferrari. În afara circuitului, Hamilton este cunoscut pentru implicarea sa în campanii dedicate diversității, incluziunii și protecției mediului.