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Formula 1. Kimi Antonelli câștigă sprintul de la Silverstone după un duel spectaculos cu Hamilton. Prima victorie din carieră a italianului la sprint

Kimi Antonelli (Mercedes) a obținut victoria în cursa de sprint din Marele Premiu al Marii Britanii la Formula 1, sâmbătă, bifând primul său succes din carieră în cursele sprint, majorându-și ecartul din fruntea clasamentului general al competiției.
Formula 1. Kimi Antonelli câștigă sprintul de la Silverstone după un duel spectaculos cu Hamilton. Prima victorie din carieră a italianului la sprint
sursă foto: Erwin Scheriau/APA/dpa
Petre Apostol
04 iul. 2026, 14:48, Sport
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Kimi Antonelli a pornit din prima linie, după start rămânând aproape de Lewis Hamilton (Ferrari), plecat din fruntea grilei. După mai multe tururi în care a rămas lipit de monopostul Ferrari, Antonelli și-a pregătit atacul decisiv și a trecut în frunte în turul 8, profitând de faptul că britanicul își consumase energia disponibilă din sistemul hibrid.

Din acel moment, tânărul pilot de 19 ani s-a desprins treptat, terminând cursa cu un avans de aproape trei secunde și obținând cele opt puncte oferite învingătorului sprintului.

Hamilton s-a mulțumit cu locul secund, în timp ce Lando Norris (McLaren) a încheiat pe poziția a treia, după o cursă solidă în care a rezistat atacurilor venite din spate.

George Russell (Mercedes) a încheiat pe locul patru, după un duel spectaculos cu Max Verstappen (Red Bull) și Charles Leclerc (Ferrari). Cei trei au schimbat de mai multe ori pozițiile în partea a doua a cursei, însă pilotul Mercedes a reușit să își păstreze avantajul până la final.

Leclerc a încheiat pe locul cinci, după ce l-a depășit pe Verstappen în ultimele tururi, fostul campionul mondial fiind nevoit să se mulțumească doar cu poziția a șasea.

Oscar Piastri (McLaren) a încheiat al șaptelea, iar Liam Lawson (Racing Bulls) a salvat ultimul punct disponibil, încheind pe locul opt.

Antonelli: „Nu ne putem relaxa”

Kimi Antonelli s-a declarat încântat de victoria obținută și a explicat că duelul cu Lewis Hamilton a fost decis de modul în care și-a gestionat resursele electrice ale monopostului.

„Au fost zece tururi foarte distractive alături de Lewis. Amândoi am forțat la maximum. Când am avut disponibil modul Overtake, am știut că acela este momentul meu. Am intrat în Stowe și am folosit tot ce aveam pentru a-l depăși”, a spus pilotul Mercedes.

Liderul campionatului a avertizat însă că lupta pentru titlu este departe de a fi decisă.

„Nu ne putem relaxa. Lewis și Ferrari fac o treabă incredibilă, Red Bull și McLaren se apropie, iar George este foarte rapid. Trebuie să continuăm să ridicăm ștacheta și să ne îmbunătățim”, a adăugat italianul.

De partea cealaltă, Lewis Hamilton a recunoscut superioritatea monopostului Mercedes în anumite sectoare ale circuitului și a explicat că nu a mai avut cum să se apere după ce Antonelli a activat modul Overtake.

„Le mulțumesc tuturor fanilor care au venit aici, atmosfera a fost incredibilă. A fost foarte greu să țin Mercedes-ul în spatele meu, iar vântul puternic de astăzi l-a ajutat să vină cu și mai multă viteză. Am împins cât am putut și am dat absolut totul”, a declarat septuplul campion mondial.

„Mercedes a fost deosebit de rapid până la virajul 6, așa că a trebuit să folosesc acolo energia disponibilă. În momentul în care Antonelli a avut modul Overtake, nu am mai putut să-l țin în spate. Știam că va veni”, a concluzionat Hamilton.

În clasamentul general, Antonelli ajunge la 179 de puncte, în vreme ce Russell, al doilea clasat, are acum 136 de puncte. Hamilton ocupă a treia poziție, cu 132 de puncte.

Calificările pentru Marele Premiu al Marii Britanii sunt programate tot sâmbătă, de la ora 18:00.

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