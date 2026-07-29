Formula 1 anunță o creștere de 6% a numărului de spectatori în 2026. Cinci Mari Premii au stabilit recorduri de asistență

Formula 1 continuă să își consolideze statutul de unul dintre cele mai populare campionate sportive din lume. Potrivit datelor publicate de Formula 1, toate cele 11 Mari Premii disputate până acum s-au desfășurat cu tribunele pline, iar aproape 3,7 milioane de spectatori au fost prezenți la curse, comparativ cu 3,4 milioane în primele 11 etape din sezonul 2025.

Creșterea s-a reflectat și în recordurile stabilite pe mai multe circuite importante. Marele Premiu al Australiei a atras 484.000 de spectatori, Canada a înregistrat 360.000, Austria 320.000, Silverstone a ajuns la 564.000, iar Marele Premiu al Belgiei a adunat 400.000 de fani, toate reprezentând cele mai mari asistențe din istoria acestor evenimente.

De asemenea, alte curse au înregistrat creșteri importante față de anul trecut, Marele Premiu al Japoniei având o asistență mai mare cu 18%, cel al Marii Britanii cu 13%, iar etapa din Austria cu 7%.

Datele au fost publicate odată cu bilanțul primei jumătăți de sezon prezentat de președintele și CEO-ul Formula 1, Stefano Domenicali, care consideră că noile reguli tehnice introduse în 2026 au făcut campionatul mai spectaculos și mai echilibrat.

Domenicali: un campionat „foarte fascinant”

„Campionatul devine foarte, foarte fascinant. Există multă acțiune pe circuit, iar oamenii iubesc acest lucru. La începutul sezonului se spunea că Mercedes va domina campionatul, însă realitatea este complet diferită. Vor mai exista echipe și piloți capabili să lupte pentru victorii până la final”, a declarat Domenicali.

Oficialul italian a evidențiat și impactul liderului campionatului, Andrea Kimi Antonelli, pe care îl consideră unul dintre principalele motive pentru atragerea unei noi generații de suporteri.

„Este proaspăt, foarte natural și deschis. Pe plan sportiv a demonstrat că este foarte puternic, iar fără cele două abandonuri cauzate de probleme tehnice ar fi avut un avantaj și mai mare în clasament. Pentru fanii italieni este cu atât mai important, pentru că Italia nu a mai avut de foarte mulți ani un pilot care să lupte la cel mai înalt nivel. Este un atu extraordinar pentru viitorul Formula 1 și pentru ceea ce construim”, a spus președintele și CEO-ul competiției.

Creșterea nu se limitează însă la prezența pe circuite. Formula 1 anunță că baza globală de fani a depășit 830 de milioane de persoane, în creștere cu 64% față de 2018. Totodată, competiția a trecut de 125 de milioane de urmăritori pe rețelele de socializare (+19% față de 2025), în timp ce vizualizările video au crescut cu 54%.

Și audiențele TV continuă să urce. Marele Premiu al Marii Britanii a fost urmărit de 18 milioane de telespectatori în Brazilia, cea mai mare audiență pentru o cursă de Formula 1 într-o singură piață din 2020 încoace. În același timp, Marele Premiu de la Monaco a atras aproape 80 de milioane de telespectatori la nivel mondial.

Formula 1 susține că toate aceste cifre confirmă succesul începutului unei noi ere tehnice și comerciale a competiției.