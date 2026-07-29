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Sfârșitul unei ere: Neymar se retrage din naționala Braziliei. „Mi-am dat sângele și viața pentru acest tricou”

Brazilianul Neymar și-a anunțat retragerea din echipa națională a Braziliei, punând capăt unei cariere internaționale de 16 ani. Decizia a fost făcută publică marți seara, imediat după meciul echipei sale de club, Santos, care s-a calificat în optimile Cupei Sud-Americane.
Sfârșitul unei ere: Neymar se retrage din naționala Braziliei. „Mi-am dat sângele și viața pentru acest tricou”
Neymar da Silva Santos Júnior/sursa foto: Santos FC
Maria Miron
29 iul. 2026, 14:27, Sport
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Neymar a confirmat retragerea sa din echipa națională în declarații oferite după meciul echipei sale de club din Cupa Sud-Americană, competiție echivalentă cu Europa League în fotbalul sud-american. Atacantul de 34 de ani menționase încă de la eliminarea Braziliei în optimile Cupei Mondiale din 2026 că ia în calcul încheierea carierei internaționale, iar acum a anunțat că decizia este definitivă.

Neymar: Perioada mea la națională s-a încheiat

„Le mulțumesc tuturor, dar nu mă voi mai întoarce. Cred că perioada mea la echipa națională a Braziliei s-a încheiat. Am trăit multe momente acolo, am fost foarte fericit, am oferit multe, mi-am dat sângele și viața. Am luptat mereu pentru tricoul galben, dar cred că nu mai vreau să îl reprezint”, a declarat Neymar, citat de TNT Sports Brasil.

Fotbalistul a adăugat că este împăcat cu ceea ce a realizat în tricoul Braziliei și consideră că și-a încheiat misiunea la prima reprezentativă.

Drumul lui Neymar spre elita fotbalului mondial

Născut la 5 februarie 1992, Neymar s-a format la academia lui Santos, clubul la care a debutat ca profesionist în 2009 și unde a fost considerat urmașul lui Pelé.

În 2013 s-a transferat la FC Barcelona, unde a format celebrul trio ofensiv alături de Lionel Messi și Luis Suárez. Cu formația catalană a câștigat Liga Campionilor, două titluri în La Liga și alte trofee importante.

Patru ani mai târziu, PSG l-a transferat pentru 222 de milioane de euro, sumă care rămâne un record în fotbalul mondial. La Paris a cucerit cinci titluri de campion al Franței și a jucat finala Ligii Campionilor din 2020.

După o perioadă la Al-Hilal, în Arabia Saudită, marcată de accidentări, Neymar a revenit la Santos, clubul care l-a lansat în fotbalul mare.

Cel mai bun marcator din istoria Braziliei

Neymar încheie aventura la națională cu 130 de selecții, 80 de goluri și 58 de pase decisive, fiind cel mai bun marcator din istoria Braziliei și al doilea cel mai selecționat jucător, după Cafu.

În tricoul Braziliei a câștigat Cupa Confederațiilor din 2013, unde a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției, medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 și Campionatul Sud-American Under-20 din 2011.

În schimb, nu a reușit să cucerească nici Cupa Mondială și nici Copa América, competiția care desemnează campioana Americii de Sud. Brazilia a câștigat Copa América în 2019, însă Neymar a ratat turneul din cauza unei accidentări.

Celebrul fotbalist părăsește echipa națională după 16 ani, fără să reușească să aducă Braziliei al șaselea titlu mondial, ultimul fiind câștigat în 2002.

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