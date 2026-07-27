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Val de teorii ale conspirației după finala Cupei Mondiale. FIFA, Messi și Argentina, în centrul acuzațiilor fără dovezi

La o săptămână după finala Cupei Mondiale câștigate de Spania cu 1-0 în fața Argentinei, rețelele sociale continuă să fie inundate de teorii ale conspirației care încearcă să explice înfrângerea campioanei mondiale, anunță Euronews.
Val de teorii ale conspirației după finala Cupei Mondiale. FIFA, Messi și Argentina, în centrul acuzațiilor fără dovezi
Foto: Tom Weller/dpa
Victor Dan Stephanovici
27 iul. 2026, 13:49, Social
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Potrivit Euronews, oficialii fotbalului argentinian și antrenorul Lionel Scaloni au respins public aceste afirmații și au cerut suporterilor să nu cadă în capcana dezinformării.

Teoria că FIFA „avea nevoie” de un campion european

Una dintre cele mai distribuite postări de pe rețelele sociale susține că FIFA ar fi dorit ca Spania să câștige trofeul pentru a avea din nou o campioană mondială din Europa. Potrivit acestei teorii, președintele FIFA, Gianni Infantino, ar fi ajuns la o înțelegere cu UEFA pentru a favoriza Spania în schimbul sprijinului pentru realegerea sa în fruntea forului mondial în 2027. Postarea a adunat milioane de vizualizări, însă nu prezintă nicio dovadă care să susțină acuzațiile. În plus, statisticile oficiale ale finalei arată că Argentina nu a trimis niciun șut pe spațiul porții adverse în timpul meciului.

Fotografie ilustrativă.Trump se întâlnește cu Gianni Infantino președintele FIFA. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

Controversa legată de Insulele Falkland

O altă teorie susține că FIFA ar fi obligat Argentina să piardă finala după ce jucătorii au afișat un banner cu mesajul „Insulele Falkland sunt argentiniene” la finalul semifinalei cu Anglia. Mesajul face referire la disputa istorică dintre Argentina și Regatul Unit privind suveranitatea arhipelagului din Atlanticul de Sud. Deși regulamentul Cupei Mondiale interzice afișarea mesajelor politice înainte, în timpul și după meciuri, până în prezent FIFA nu a anunțat nicio sancțiune împotriva naționalei Argentinei sau a jucătorilor implicați. Nu există dovezi că echipa ar fi fost amenințată cu o suspendare sau că rezultatul finalei ar fi avut vreo legătură cu acel incident.

Messi și presupusele amenințări

Printre cele mai distribuite videoclipuri se află și unul în care Lionel Messi le vorbește colegilor înainte de finală. În imagini, căpitanul Argentinei le spune să rămână calmi și să se concentreze asupra jocului. Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au interpretat aceste imagini ca dovadă că fotbaliștii ar fi fost amenințați înaintea partidei și obligați să piardă. Versiunea integrală a înregistrării arată însă că Messi își încuraja colegii și îi motiva înaintea meciului, spunându-le că au șansa de a scrie istorie, fără nicio referire la presupuse presiuni sau amenințări.

Oficialii Argentinei resping acuzațiile

Selecționerul Lionel Scaloni a calificat teoriile drept nefondate, iar președintele Federației Argentiniene de Fotbal, Claudio Tapia, i-a îndemnat pe suporteri să nu creadă „minciunile” care circulă online. Acesta a declarat că Spania și-a câștigat pe merit titlul mondial. Și tatăl internaționalului Alexis Mac Allister a negat informațiile potrivit cărora familia jucătorului ar fi fost amenințată înaintea finalei.

17 iulie 2026, SUA, New York City: Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, în timpul unei conferințe de presă la Fanatics Fest – Cupa Mondială FIFA 2026. Foto: Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

Dezinformarea continuă și după încheierea turneului

Finalele marilor competiții sportive generează frecvent zvonuri și teorii ale conspirației, însă amploarea fenomenului este amplificată de rețelele sociale, unde informațiile neverificate se răspândesc rapid. Până în acest moment, nu există dovezi care să susțină afirmațiile potrivit cărora rezultatul finalei dintre Spania și Argentina ar fi fost influențat de FIFA, de motive politice sau de presiuni exercitate asupra jucătorilor. În lipsa unor probe, oficialii fotbalului consideră că aceste teorii reprezintă exemple de dezinformare apărute după unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive ale anului.

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