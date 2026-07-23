Peste 80.000 de oameni au semnat o petiție care cere rejucarea finalei Cupei Mondiale

O petiție semnată de 80.739 de oameni vizează rejucarea finalei Campionatului Mondial, conform Euronews.

Înfrângerea Argentinei în fața Spaniei în finala Cupei Mondiale din 2026 a declanșat un val de proteste care continuă la câteva zile după fluierul final.

Peste 80.000 de semnături strânse pentru rejucarea finalei

O suporteră a inițiat o petiție prin care cere FIFA să rejoacemeciul, decis de golul marcat de Ferran Torres în prelungiri. Până la momentul acual, petiția adunase peste 80.739 de semnături.

Petiția îl acuză pe arbitrul sloven Slavko Vincic de o prestație „controversată și coruptă”. De asemenea, solicită forului de conducere să revizuiască deciziile luate în timpul meciului, potrivit sursei.

Cu toate acestea, inițiatoarea petiției nu oferă nicio dovadă verificată care să susțină aceste acuzații. Mai multe videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare, susține ea, prezintă incidente în favoarea Spaniei.

Ce prevede regulamentul FIFA

Regulamentul FIFA permite rejucarea unui meci doar în circumstanțe excepționale. Acestea ar fi o încălcare gravă a regulilor competiției sau o decizie a autorităților competente ale organismului de conducere, înainte ca un rezultat să fie confirmat oficial.

O petiție. indiferent de numărul de semnături pe care le primește, nu are niciun efect juridic sau sportiv asupra rezultatului sau a titlului Spaniei la Cupa Mondială, mai arată sursa.

Campanii similare au urmat finalelor majore anterioare. După ce Argentina a câștigat Cupa Mondială din 2022 din Qatar, peste 200.000 de suporteri francezi au semnat o petiție prin care cereau rejucarea finalei. Ei cereau rejucarea meciului din cauza îngrijorărilor legate de arbitrajul polonezului Szymon Marciniak. Reacția Argentinei la acea vreme a fost să le spună criticilor să „nu mai plângă”.

În 2006, un meci de calificare la Cupa Mondială dintre Uzbekistan și Bahrain a trebuit să fie rejucat din cauza unei erori tehnice a arbitrului. Meciul s-a rejucat nu doar din cauza unui dezacord cu privire la deciziile luate pe teren. Instanțele sportive au refuzat în mod constant să dispună rejucări pe baza deciziilor arbitrale, indiferent cât de controversate ar fi acestea.

În timp ce petiția continuă să atragă semnături, argentinienii au ales o altă formă de răspuns pe străzi. În ziua înfrângerii, zeci de mii de fani s-au adunat în orașe din întreaga țară. Aceștia au sărbătorit calificarea echipei în finală, în ciuda faptului că a fost la un pas de un al patrulea titlu mondial.

Anchete deschise de FIFA

Separat de petiție, FIFA a deschis o anchetă disciplinară, deși nu privind arbitrajul. Ancheta vizează incidentele care au avut loc după fluierul final. Organismul de conducere a numit un procuror disciplinar și de etică pentru a investiga o serie de conflicte între jucătorii ambelor echipe după meci.

Mijlocașul argentinian Leandro Paredes a fost vizat separat într-o petiție care a strâns până la 23 de milioane de semnături. Imaginile par să-l arate cum îl apucă pe Eric Garcia de gât. De asemenea, îl împinge pe Gavi în timpul festivităților Spaniei. Incidentul a dus la eliminarea sa după fluierul final, conform aceleiași surse.