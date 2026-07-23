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Guardiola a cerut un salariu uriaș pentru a prelua naționala Italiei

Pep Guardiola a cerut un salariu de 20 de milioane de euro pe an pentru a deveni selecționerul Italiei, potrivit presei italiene.
Guardiola a cerut un salariu uriaș pentru a prelua naționala Italiei
Iulian Moşneagu
23 iul. 2026, 14:56, Sport
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Federația Italiană de Fotbal încearcă să-l convingă pe Pep Guardiola să preia naționala, după ce Italia a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia ediție consecutivă.

Paolo Maldini, recent numit director tehnic al federației, s-a deplasat săptămâna trecută la Barcelona, unde s-a întâlnit cu Guardiola și i-a prezentat proiectul pentru reconstrucția fotbalului italian.

Președintele Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malagò, a confirmat că au existat discuții cu tehnicianul spaniol, dar a precizat că nu există deocamdată nicio garanție că negocierile se vor încheia cu un acord. El a sugerat că federația ar putea face o excepție de la bugetul stabilit în cazul unui antrenor de talia lui Guardiola.

Guardiola cere 20 de milioane de euro pe an

La Gazzetta dello Sport scrie că Guardiola a cerut 20 de milioane de euro pe an pentru a accepta postul. Suma este de două ori mai mare decât cea pe care federația ar fi dispusă să o plătească.

Potrivit publicației italiene, această pretenție ar fi fost formulată tocmai pentru a face imposibilă înțelegerea și pentru a determina Italia să refuze.

Antrenorul a declarat anterior că intenționează să ia o pauză după ce a petrecut zece ani la Manchester City.

Maldini îl consideră în continuare pe Guardiola principala opțiune pentru banca naționalei, însă nu la salariul solicitat. Printre variantele analizate de federație se mai află Andrea Pirlo, Roberto Mancini și Antonio Conte.

Italia nu s-a calificat la ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale, din 2018, 2022 și 2026. Federația speră ca numirea unui antrenor important să declanșeze o reconstrucție profundă și să readucă Squadra Azzurra în prim-planul fotbalului internațional.

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