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Proteste în Bologna, după ce un bărbat a murit în timp ce era imobilizat de poliție

Oamenii protestează în Italia, după ce un bărbat de origine marocană a murit în timp ce era imobilizat de doi ofițeri de poliție, în orașul Bologna. Zeci de polițiști au fost răniți în timpul protestelor. Giorgia Meloni a declarat că „nimic nu poate justifica violența împotriva poliției”.
Proteste în Bologna, după ce un bărbat a murit în timp ce era imobilizat de poliție
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Ioana Târziu
21 iul. 2026, 17:40, Știri externe
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Oamenii au protestat în Italia după moartea unui bărbat de origine marocană, în timp ce era imobilizat cu forța de doi ofițeri de poliție în orașul Bologna, potrivit BBC.

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Proteste în Bologna

Mii de oameni au ieșit în stradă luni seară, cerând „dreptate pentru Abderrahim Fakir”.

Un grup mai mic de oameni s-a ciocnit cu poliția. Procurorii spun că 64 de polițiști au fost răniți.

Prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat că este imperativ ca adevărul din jurul morții sale să fie investigat. Totuși, a transmis că „nimic nu poate justifica violența împotriva forțelor de ordine”, potrivit sursei.

Context

Poliția a fost chemată duminică dimineață după ce un vecin l-a văzut pe Fakir „comportându-se haotic” și lovind ușile de garaj în cartierul Pilastro din Bologna. Ofițerii au încercat să calmeze situația, dar apoi au folosit spray cu piper.

O înregistrare video îi arată pe doi polițiști stând pe Fakir, în timp ce acesta zace cu fața în jos și le strigă să se oprească. O a treia persoană, care nu este polițist, îi imobilizează picioarele în timp ce echipele de intervenție așteaptă.

După aproximativ două minute de la începerea videoclipului, Fakir se oprește din zbătut. Polițiștii îi leagă încheieturile mâinilor și gleznele. Când unul dintre ei își dă seama că Fakir nu se mai mișcă, îl lovește de două ori peste obraz. Până când se apropie un angajat al ambulanței, bărbatul nu mai era conștient.

Anchetă pentru omor din culpă

Procurorii din Bologna au deschis o anchetă pentru omor din culpă împotriva polițiștilor și a personalului medical prezenți la fața locului.

Mai mulți martori oculari au declarat presei italiene că, deși Fakir părea a fi în pericol, nu a amenințat pe nimeni. De asemenea, au transmis că bărbatul era în mod clar neînarmat, conform aceleiași surse.

„Nu poți muri așa”, a declarat sora sa, Khadija, presei italiene. „L-au ucis fără milă și vreau adevărul”.

Primarul orașului Bologna, Matteo Lepore, a declarat că oricine a vizionat videoclipul a fost „șocat”. De asemenea, a convocat demonstrația din centrul Bolognei de luni seară. El a invitat-o ​​pe nepoata lui Fakir să i se alăture pe scenă.

Deși principala demonstrație de luni seară a fost pașnică, aproximativ 100 de protestatari s-au ciocnit cu poliția până noaptea târziu. Aceștia au dat foc la două mașini.

Domenico Pianese, secretarul general al sindicatului poliției, a criticat decizia lui Lepore de a convoca o demonstrație care ulterior s-a transformat în haos.

„Intervenția a fost efectuată corect”

Întrebat ce a greșit poliția când l-a reținut pe Fakir, el a spus: „Judecând după imaginile pe care le-am văzut, intervenția a fost efectuată corect”.

El a susținut că faptul că cei doi ofițeri au fost nevoiți să folosească spray cu piper și au avut nevoie de ajutorul unui civil pentru a-l imobiliza pe Fakir demonstrează că folosirea forței nu a fost excesivă.

„Primul lucru pe care l-au făcut [după incident] a fost… să predea procurorilor toate înregistrările [de pe camera corporală]”, a spus Pianese.

Reacția lui Meloni la proteste

Prim-ministrul Giorgia Meloni a numit evenimentele „inacceptabile”.

Deși moartea lui Fakir ar trebui „investigată temeinic”, a spus ea, „nimic nu poate justifica violența împotriva poliției”.

„Cei care au ales să folosească acest incident drept pretext pentru a incendia orașul, a ataca ofițeri și a semăna violență… nu căutau adevărul. Căutau confruntarea”, a spus ea.

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