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Trump o ironizează pe Giorgia Meloni înaintea summitului NATO: „Are nevoie de un ordin de restricție”

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe platforma Truth Social un mesaj ironic la adresa premierului italian Giorgia Meloni, cu doar câteva ore înaintea summitului NATO de la Ankara, anunță Euronews.
Trump o ironizează pe Giorgia Meloni înaintea summitului NATO: „Are nevoie de un ordin de restricție”
Sursa foto: Celal Gunes / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
06 iul. 2026, 11:40, Știri externe
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Donald Trump a distribuit pe Truth Social o fotografie în care apare alături de Giorgia Meloni, însoțită de mesajul: „Needs a restraining order” („Are nevoie de un ordin de restricție”). În sistemul juridic american, un ordin de restricție este o măsură dispusă de instanță pentru a împiedica o persoană să se apropie de alta, fiind utilizată frecvent în cazuri de hărțuire sau urmărire.

Postarea ironica a președintelui SUA, Donald Trump, la adresa Georgiei Meloni. Sursa foto: TruthSocial/@realDonaldTrump

Potrivit Euronews, formularea a fost interpretată ca o ironie la adresa premierului italian. Postarea a fost publicată cu puțin timp înaintea summitului NATO programat pe 7 și 8 iulie la Ankara, la care sunt așteptați să participe ambii lideri.

Guvernul italian evită o reacție oficială

Publicația italiană Corriere della Sera scrie, citând surse guvernamentale, că executivul de la Roma a decis să nu răspundă public provocării. Conform acelorași surse, Giorgia Meloni și ministrul de Externe Antonio Tajani au discutat în cursul nopții despre strategia pe care Italia o va adopta, alegând să ignore ceea ce consideră un atac personal lipsit de justificare.

În schimb, mai mulți lideri politici italieni și-au exprimat public solidaritatea cu premierul. Liderul partidului Azione, Carlo Calenda, l-a criticat dur pe Donald Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua X, calificând atacul drept inacceptabil și exprimându-și sprijinul pentru Giorgia Meloni.

Relațiile dintre Trump și Meloni s-au deteriorat în ultimele luni

Potrivit Euronews, tensiunile dintre cei doi lideri s-au accentuat începând din primăvara acestui an, pe fondul diferențelor de poziție privind conflictele din Orientul Mijlociu și Iran. La deteriorarea relațiilor au contribuit și criticile formulate de Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, precum și divergențele privind unele solicitări ale administrației americane în cadrul NATO.

Momentul de ruptură a venit pe 19 iunie, când Donald Trump a afirmat într-un interviu că Giorgia Meloni l-ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună în timpul summitului G7 și că a acceptat „din milă”. Premierul italian a respins atunci afirmațiile, susținând că acestea sunt „complet inventate” și declarând că „nici eu, nici Italia nu cerșim”. Potrivit presei italiene, episodul a avut și consecințe diplomatice, inclusiv anularea unei vizite în Statele Unite a ministrului de Externe Antonio Tajani.

Noi critici la adresa NATO

Postarea despre Giorgia Meloni vine la doar câteva zile după ce Donald Trump a lansat noi critici la adresa NATO. Pe Truth Social, liderul american a susținut că relația dintre Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică este „unilaterală”, afirmând că Washingtonul suportă o parte disproporționată din cheltuielile militare. Pentru a-și susține afirmațiile, Trump a publicat un tabel cu nivelul contribuțiilor financiare ale principalelor state membre la apărare în ultimii ani, argumentând că Statele Unite au investit semnificativ mai mult decât aliații europeni. Summitul NATO de la Ankara se desfășoară într-un context în care relațiile dintre Washington și mai mulți aliați europeni sunt marcate de divergențe privind politica de securitate și împărțirea responsabilităților în cadrul Alianței.

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