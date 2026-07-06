Ucraina nu a interceptat niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate de Rusia. Kievul cere sprijin urgent pentru apărarea antiaeriană

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, colonelul Iurii Ihnat, a declarat că rata de interceptare a rachetelor balistice în atacul din timpul nopții a fost „scăzută, ca să spunem așa”. „Pentru a doborî rachete balistice ai nevoie de mijloacele necesare. Avem suficiente sisteme, însă ceea ce ne lipsește este un flux constant de rachete interceptoare”, a afirmat Ihnat. Acesta a susținut că Rusia cunoaște deficitul de rachete PAC-2 și PAC-3 pentru sistemele Patriot și își adaptează atacurile pentru a profita de această vulnerabilitate, mai scrie Euronews.

Patriot rămâne principala apărare împotriva rachetelor balistice

Potrivit autorităților ucrainene, sistemele Patriot furnizate de Statele Unite reprezintă în prezent singura soluție eficientă pentru interceptarea rachetelor balistice rusești. Kievul afirmă însă că stocurile de interceptoare au scăzut la un nivel critic, iar lipsa acestora limitează capacitatea de apărare a țării. Ambasadorul Ucrainei la Uniunea Europeană, Vsevolod Cențov, a declarat pentru Euronews că atacurile Rusiei transmit mesajul că Moscova intenționează să continue războiul, dar a subliniat că Ucraina își intensifică, la rândul său, loviturile asupra unor ținte militare din Rusia și din teritoriile ocupate.

Zelenski cere decizii la summitul NATO

Președintele Volodimir Zelenski a transmis că unul dintre principalele obiective ale summitului NATO de la Ankara este consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. „Este extrem de important ca lumea – în primul rând Statele Unite și partenerii noștri europeni – să iasă din summitul NATO de la Ankara cu decizii puternice privind sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei și, implicit, pentru protejarea vieții oamenilor”, a declarat liderul ucrainean. Acesta a adăugat că, atât timp cât aliații mai dețin rachete Patriot în stoc, Rusia este încurajată să continue atacurile asupra zonelor rezidențiale.

Cererea de interceptoare depășește producția

Sistemele Patriot, produse în Statele Unite de Raytheon și Lockheed Martin, sunt utilizate atât de Ucraina, cât și de numeroși aliați ai Washingtonului. Potrivit presei internaționale, războiul dintre Israel și Iran a redus semnificativ stocurile globale de interceptoare Patriot, după utilizarea intensă a acestora în Orientul Mijlociu.

Volodimir Zelenski a declarat că Lockheed Martin produce aproximativ 600 de rachete interceptoare Patriot pe an, echivalentul a circa 60-65 pe lună. În același timp, oficialii ucraineni estimează că Rusia produce aproximativ 120 de rachete balistice lunar și își adaptează atacurile în funcție de vulnerabilitățile sistemului ucrainean de apărare antiaeriană, lansând în unele nopți aproximativ 30 de astfel de rachete. Discuțiile privind suplimentarea sprijinului militar pentru Ucraina, inclusiv livrările de interceptoare Patriot, sunt așteptate să figureze printre temele importante ale summitului NATO de la Ankara.