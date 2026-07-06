Trump va discuta cu Zelenski la summitul NATO despre războiul din Ucraina

Summitul NATO are loc la Ankara, în perioada 7-8 iulie. Trump urmează să ajungă marți în Turcia. Prima sa întâlnire va fi cu gazda reuniunii, președintele Recep Tayyip Erdogan.

Întâlnire cu Zelenski la summitul NATO

Miercuri, liderul american urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Bloomberg.

Relația dintre Trump și Zelenski a fost una oscilantă. În campania prezidențială, Trump promisese că va pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei într-o singură zi după revenirea la Casa Albă, însă până acum nu a reușit să obțină un acord.

Liderii europeni cer noi eforturi din partea SUA și a Europei pentru reluarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile mediate de Washington între Kiev și Moscova sunt blocate, în timp ce Casa Albă a fost concentrată în ultimele luni pe conflictul din Iran.

Trump a discutat sâmbătă cu Vladimir Putin despre Ucraina și despre summitul NATO, a declarat Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă.

Ucraina a intensificat atacurile asupra unor obiective aflate adânc pe teritoriul Rusiei, folosind drone și rachete cu rază lungă de acțiune. Un oficial american a declarat totuși că administrația de la Washington consideră că niciuna dintre părți nu face progrese importante pe front.

Potrivit oficialului, Trump va discuta cu Zelenski despre posibile soluții pentru încheierea războiului.

Relațiile cu aliații, afectate de războiul din Orientul Mijlociu

Ucraina nu este singura temă sensibilă de pe agenda summitului. Relațiile dintre SUA și aliații europeni s-au deteriorat după ce Washingtonul și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, la 28 februarie. Conflictul a provocat o criză energetică globală, după închiderea Strâmtorii Ormuz, care a blocat transporturile de petrol și gaze.

Aliații SUA nu au fost consultați înaintea atacurilor și au fost nevoiți să gestioneze consecințele. Trump a criticat apoi mai multe state NATO care au refuzat să permită folosirea bazelor militare pentru primele lovituri și care nu au ajutat Statele Unite să redeschidă strâmtoarea.

O altă sursă de tensiune este nivelul cheltuielilor pentru apărare. Trump le cere aliaților să ajungă cât mai repede la 5% din PIB pentru apărare și a pus în repetate rânduri sub semnul întrebării beneficiile pe care SUA le obțin din relația cu NATO.

În ultimele luni, Washingtonul și-a îngrijorat aliații și prin anunțuri privind reducerea prezenței militare americane în Europa.