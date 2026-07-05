Putin l-a sunat pe Trump. Ce au discutat cei doi lideri timp de o oră și jumătate

Vladimir Putin și Donald Trump au discutat la telefon timp de o oră și jumătate. Potrivit RIA Kremlinpool, discuția a fost „una de afaceri și constructivă”.

Reprezentanții Kremlinului au anunțat că Putin i-a felicitat pe Trump și pe americani cu ocazia Zilei Independenței SUA. Cei doi au discutat și despre crizele actuale, inclusiv despre războiul din Ucraina. Putin i-a prezentat lui Trump propria versiune a evoluției luptelor spunându-i liderului SUA că militarii ruși „avansează constant, eliberând o localitate după alta”.

Putin a vorbit despre Orient, Trump despre economie

De asemenea, Putin a reiterat ideea implicării Rusiei în „asistența practică pentru stabilizarea situației din Orientul Mijlociu”.

Donald Trump a menționat aspectele economice și a remarcat „perspectivele colosale” de cooperare dintre Rusia și SUA, care se vor deschide odată cu încheierea războiului din Ucraina.

La final, liderii Rusiei și SUA au convenit să aibă o nouă conversație telefonică în curând. Totodată, Putin i-a reamintit lui Trump că are o invitație valabilă de a vizita Rusia.