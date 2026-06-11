Efectele războaielor: SUA întrece Rusia și devine cel mai mare exportator de petrol

SUA a devenit cel mai mare exportator de petrol din lume, întrecând Rusia, potrivit Nexta. Acest lucru s-a întâmplat ca urmare a războiului din Ucraina și din Orientul Mijlociu.

Războiul din Golful Persic a întrerupt exporturile de petrol din Arabia Saudită. De asemenea, exporturile de petrol rusești au fost afectate de sancțiuni și de atacurile dronelor ucrainene asupra rafinăriilor.

SUA a pus ochii pe petrolul iranian

În paralel, americanii amenință cu preluarea principalelor surse de petrol ale iranienilor.

Președintele Donald Trump a anunțat că armata americană va „lovi Iranul… foarte dur în această seară”. Astfel, el a sugerat că negocierile între cele două tabere nu merg bine.

„La un moment dat, în viitorul nu prea îndepărtat, vom lua Insula Kharg și alte puncte de infrastructură petrolieră și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am făcut cu Venezuela, ceea ce funcționează excelent atât pentru Venezuela, cât și pentru Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.

Astfel de amenințări au mai fost formulate în trecut astfel încât nu este clar dacă este o tactică în cadrul negocierilor sau o intenție serioasă.