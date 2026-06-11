Prima pagină » Economic » Efectele războaielor: SUA întrece Rusia și devine cel mai mare exportator de petrol

Efectele războaielor: SUA întrece Rusia și devine cel mai mare exportator de petrol

SUA a întrecut Rusia și a devenit cel mai mare exportator de petrol din lume. Experții spun că este efectul războaielor din Ucraina și din Orientul Mijlociu.
Efectele războaielor: SUA întrece Rusia și devine cel mai mare exportator de petrol
Terminal petrolier din Golful Persic, Iran; Sursa: ABACAPRESS/Hepta
Petru Mazilu
11 iun. 2026, 16:03, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

SUA a devenit cel mai mare exportator de petrol din lume, întrecând Rusia, potrivit Nexta. Acest lucru s-a întâmplat ca urmare a războiului din Ucraina și din Orientul Mijlociu.

Războiul din Golful Persic a întrerupt exporturile de petrol din Arabia Saudită. De asemenea, exporturile de petrol rusești au fost afectate de sancțiuni și de atacurile dronelor ucrainene asupra rafinăriilor.

SUA a pus ochii pe petrolul iranian

În paralel, americanii amenință cu preluarea principalelor surse de petrol ale iranienilor.

Președintele Donald Trump a anunțat că armata americană va „lovi Iranul… foarte dur în această seară”. Astfel, el a sugerat că negocierile între cele două tabere nu merg bine.

„La un moment dat, în viitorul nu prea îndepărtat, vom lua Insula Kharg și alte puncte de infrastructură petrolieră și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am făcut cu Venezuela, ceea ce funcționează excelent atât pentru Venezuela, cât și pentru Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.

Astfel de amenințări au mai fost formulate în trecut astfel încât nu este clar dacă este o tactică în cadrul negocierilor sau o intenție serioasă.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
Alertă la Pentagon! Mai multe etaje au fost plasate în carantină, altele evacuate!
Gandul
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Rezidenții povestesc cum arată realitatea din spitale: gărzi de 34 de ore, birocrație și teama de burnout. „Ca medic, îți asumi în fața pacientului toate lipsurile sistemului”
Libertatea
Cine poate primi locuință socială în 2026? Românii care au dreptul la chirii mult sub prețul pieței
CSID
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia