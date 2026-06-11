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„Vom lovi foarte dur în această seară”. Trump, noi amenințări la adresa Iranului. Anunță noi cuceriri

Președintele Donald Trump a lansat astăzi noi amenințări la adresa Republicii Islamice Iran.
Hepta/Mediafax Foto
Sorina Matei
11 iun. 2026, 15:33, Știri externe
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Statele Unite vor lovi FOARTE DUR Iranul (a cărui Marină, Forțe Aeriene, Radar, Sisteme Antiaeriene și toate celelalte forme de Apărare, împreună cu cea mai mare parte a capacității sale ofensive, au DISPĂRUT!), ÎN ACEASTĂ SEARĂ.

La un moment dat, în viitorul nu prea îndepărtat, vom cuceri Insula Kharg și alte puncte de infrastructură petrolieră și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am făcut cu Venezuela, ceea ce funcționează excelent atât pentru Venezuela, cât și pentru Statele Unite ale Americii.

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a anunțat Donald Trump pe Truth Social.

Statele Unite și Iranul au derulat o nouă rundă de atacuri joi dimineață, aducând cele două țări înapoi în pragul unui război total, după ce președintele Trump a promis că va menține presiunea militară asupra Teheranului pentru a încheia un acord de pace.

Atacurile de tip au riscat să împingă conflictul într-o nouă fază periculoasă, fără semne clare că luptele ar putea fi ținute sub control. Ministerul iranian de Externe a declarat joi că ultima rundă de atacuri asupra Iranului de către Statele Unite a făcut, practic, ca armistițiul la care au ajuns în aprilie să fie „lipsit de sens”.

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