Trump: Iranul „nu a suferit încă suficient”. Washingtonul oscilează între atacuri și diplomație

Rachete americane au lovit vineri ținte din mai multe zone ale Iranului, iar Donald Trump a promis „pedepse militare majore” pentru Teheran și pentru rebelii houthi din Yemen, potrivit Reuters.

Președintele american a precizat însă că nu a luat încă o decizie în ceea ce privește lansarea unor noi atacuri de amploare și că discuțiile cu Iranul continuă.

„Discutăm cu ei. Cred că sunt serioși. Cred că sunt, de departe, cei mai serioși pe care i-am văzut până acum, dar asta nu înseamnă că vom ajunge la un acord”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Trump: „Există și o cale mai inteligentă”

Întrebat care este strategia de ieșire din conflict, Trump a declarat că Washingtonul are două opțiuni.

„Există o ieșire militară, în care continuăm exact așa cum am făcut-o până acum și putem chiar intensifica loviturile, distrugând tot ce au. Sau există o strategie mai inteligentă, prin care ajungi la un acord”, a declarat președintele american.

Totodată, el a transmis că Statele Unite sunt pregătite pentru o escaladare. „Suntem pregătiți de acțiune. Suntem gata să intervenim”, a spus Trump.

În ultimele zile, liderul american a amenințat că ar putea extinde lista țintelor din Iran, incluzând infrastructură energetică, poduri, insula petrolieră Kharg și instalația subterană asociată programului nuclear cunoscută sub numele de Pickaxe Mountain.

Iranul anunță atacuri asupra bazelor americane

La două săptămâni după prăbușirea armistițiului interimar, autoritățile de la Teheran au anunțat că au lansat atacuri asupra unor baze militare americane din Kuweit, Bahrain, Iordania și Irak și au avertizat că ar putea viza inclusiv clădiri civile, folosite de personalul american din regiune.

Pakistanul încearcă relansarea dialogului

Potrivit sursei citate, Pakistanul explorează posibilitatea reluării contactelor diplomatice dintre Statele Unite și Iran, într-un nou efort de reducere a tensiunilor. În paralel, Washingtonul susține că soluția diplomatică este în continuare posibilă, chiar dacă operațiunile militare continuă.

Atacuri și în Yemen

Conflictul continuă și în Yemen, unde mai mulți martori au relatat despre noi lovituri asupra portului Hodeidah, principalul port aflat sub controlul rebelilor houthi, susținuți de Iran.

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat că a desfășurat o „operațiune de răspuns militar proporțional”, care a vizat obiective militare ale rebelilor în provincia Hodeidah.

Trump a avertizat că va considera Iranul responsabil pentru orice noi atacuri ale rebelilor houthi, după ce aceștia au anunțat că au lovit două petroliere saudite.