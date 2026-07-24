Letonia interzice cărțile, ziarele și jocurile video din Rusia și Belarus

Parlamentul Letoniei a aprobat modificări legislative care restricționează importul unei game de bunuri de consum rusești și belaruse, potrivit Euronews.

Aceste importuri nu sunt deja acoperite de sancțiunile UE. Măsurile adoptate vizează reducerea și mai mult a legăturilor economice cu Moscova și limitarea răspândirii propagandei Kremlinului.

Ce se arată în lege

„Pentru a asigura securitatea societății letone… și pentru a oferi sprijin general societății ucrainene, importul anumitor bunuri industriale în Republica Letonia din Federația Rusă și Republica Belarus este interzis”, se arată în lege.

Măsurile par a fi una dintre primele interdicții naționale din UE privind o gamă largă de bunuri de consum rusești și belaruse, dincolo de regimul de sancțiuni al blocului comunitar. Restricțiile se vor aplica și bunurilor importate prin intermediul unor țări terțe, dacă țara lor de origine este Rusia sau Belarus, potrivit sursei.

Interdicția acoperă produse despre care parlamentarii spun că pot fi folosite pentru a răspândi propagandă și dezinformare. Acestea includ cărți, ziare și jocuri video, precum și articole sportive, jucării, îmbrăcăminte și încălțăminte.

Importurile noilor bunuri vizate din Rusia și Belarus au totalizat 12,5 milioane EUR în 2025. Suma reprezintă 6,5% din importurile rămase ale Letoniei din cele două țări. Totuși, reprezintă doar 0,05% din importurile totale ale Letoniei, conform aceleiași surse.

Letonia „a redus semnificativ legăturile economice cu Rusia”

„Letonia a redus deja semnificativ legăturile economice cu Rusia. Obiectivul nostru ar trebui să fie o politică completă de refuz față de bunurile statului agresor”, a declarat ministrul Economiei, Viktors Valainis, la sfârșitul lunii mai, în urma reuniunii miniștrilor privind restricționarea comerțului cu Rusia.

În cadrul acestei reuniuni, Ministerul de Externe a fost însărcinat să pregătească legislația aprobată de parlament săptămâna aceasta.

Lista finală a produselor vizate de interdicție va fi adoptată de Cabinetul de Miniștri. Legea va intra în vigoare a doua zi după promulgare. Restricțiile urmează să rămână în vigoare până la 1 iulie 2027, mai arată sursa citată.

Ministrul de externe Baiba Braže a susținut în repetate rânduri că Letonia ar trebui să pună capăt legăturilor economice rămase cu Rusia până la sfârșitul anului 2026. De asemenea, a cerut altor state membre ale UE să adopte măsuri similare.