IHF ridică interdicția impusă Rusiei și Belarusului. Decizia ar putea stârni controverse inclusiv în România

Decizia a fost adoptată de Consiliul IHF în urma recomandărilor formulate de Comitetul Internațional Olimpic în ședințele din 7 mai și 7 iulie 2026. Interdicția este ridicată pentru echipele naționale, oficiali, arbitri, lectori și experți din cele două țări.

IHF precizează că nu vor fi aplicate condiții suplimentare de eligibilitate sau alte restricții. Comunicatul nu prevede obligativitatea ca sportivii și echipele să evolueze sub statut neutru.

În cazul sportivilor ruși, Federația Internațională de Handbal va colabora cu Agenția Internațională de Testare pentru aplicarea normelor antidoping și respectarea Codului Mondial Antidoping.

Revenire completă după o reintegrare în etape

Rusia și Belarus au fost suspendate de IHF la 4 martie 2022. Decizia fusese justificată prin încălcarea Armistițiului Olimpic de către guvernele celor două state, după invadarea Ucrainei și folosirea teritoriului belarus pentru operațiunile militare ruse.

Procesul de revenire a început în primăvara acestui an. La 24 martie 2026, selecționatele de juniori ale Rusiei și Belarusului, până la categoria U21 inclusiv, au primit dreptul de a organiza și disputa meciuri amicale și turnee pe cont propriu.

La acel moment, sportivii, antrenorii și membrii staffurilor trebuiau să semneze declarații prin care confirmau că nu au legături cu armata sau cu structurile guvernamentale de securitate și că nu sunt implicați în conflicte internaționale.

Ulterior, pe 6 mai, IHF a aprobat posibilitatea acordării unui wild-card unei echipe din Rusia sau Belarus pentru Campionatul Mondial feminin U16 ori pentru IHF Nations Trophy. Noile reguli elimină însă condițiile suplimentare introduse în etapa inițială a reintegrării.

IHF admite că revenirea efectivă a tuturor echipelor și oficialilor ar putea necesita o perioadă de tranziție, dar afirmă că dorește integrarea lor cât mai rapidă în handbalul internațional.

De ce decizia ar putea provoca reacții

Hotărârea poate deveni controversată deoarece este adoptată în timp ce războiul din Ucraina continuă, iar reintegrarea sportivilor ruși și belaruși este contestată de mai multe state europene.

România se numără printre cele nouă state membre ale Uniunii Europene care au cerut recent Bruxellesului să oprească finanțarea organizațiilor sportive care permit revenirea Rusiei și Belarusului în competițiile internaționale. Inițiativa a mai fost susținută de Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia și Suedia.

Cele nouă țări au susținut că reintegrarea ignoră situația sportivilor ucraineni, dintre care mulți au fost strămutați, au rămas fără baze de pregătire sau s-au alăturat forțelor armate. Statele semnatare au arătat că separarea sportului de politică este greu de justificat în contextul pierderilor umane provocate de război.

Comitetul Internațional Olimpic a ridicat provizoriu, la 7 iulie, suspendarea Comitetului Olimpic Rus, dar nu a decis încă dacă Rusia va putea utiliza drapelul, culorile și imnul național la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

În comunicatul său, IHF afirmă că rămâne solidară cu Federația Ucraineană de Handbal și condamnă războiul și „consecințele sale devastatoare”. Federația susține însă că reintegrarea Rusiei și Belarusului reflectă recomandările CIO și interesele comunității internaționale de handbal.