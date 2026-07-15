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Zinedine Zidane se întoarce la prima dragoste / Va prelua naționala Franței și îl va antrena pe Mbappé

Zinedine Zidane revine în fotbal după o pauză de cinci ani și va prelua conducerea naționalei Franței, după plecarea lui Didier Deschamps. Fostul antrenor al lui Real Madrid va avea misiunea de a readuce „Les Bleus” pe acoperișul lumii și de a conduce generația lui Kylian Mbappé.
Zinedine Zidane se întoarce la prima dragoste / Va prelua naționala Franței și îl va antrena pe Mbappé
Luiza Moldovan
16 iul. 2026, 00:10, Sport
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Zinedine Zidane revine în prim-planul fotbalului după o pauză de cinci ani.

Fostul antrenor al lui Real Madrid va deveni noul selecționer al Franței, după plecarea lui Didier Deschamps, ceea ce pune capăt unei așteptări pe care presa franceză o descrie drept una dintre cele mai lungi și răbdătoare din cariera sa.

De la despărțirea de Real Madrid, în 2021, Zidane a refuzat numeroase oferte și a așteptat postul pe care și l-a dorit cel mai mult: banca tehnică a naționalei Franței.

Ce a făcut Zidane între timp

În această perioadă, fostul campion mondial s-a ținut departe de lumina reflectoarelor.

A inaugurat terenuri de fotbal pentru tinerii din cartierele defavorizate ale Franței, s-a ocupat de proprietățile sale din apropierea Madridului și din sudul Franței și și-a petrecut timpul alături de familie.

Alături i-a rămas și David Bettoni, prietenul său din copilărie, care îi va fi secund și la echipa națională.

Va încerca să ducă din nou Franța acolo unde a fost mereu: pe acoperișul lumii

Misiunea lui Zidane va fi să readucă Franța în fruntea fotbalului mondial și să conducă o generație din care face parte și Kylian Mbappé.

Ca antrenor, Zidane și-a construit deja un loc în istoria fotbalului.

La Real Madrid a devenit primul tehnician care a câștigat de trei ori consecutiv Liga Campionilor, performanță care îl transformă într-unul dintre cei mai de succes antrenori ai erei moderne.

Finala din 2006 rămâne una dintre marile răni ale carierei

Numirea la conducerea „Les Bleus” are și o încărcătură simbolică.

Ultimul meci al lui Zidane în tricoul Franței a fost celebra finală a Cupei Mondiale din 2006, pierdută în fața Italiei, când a fost eliminat după lovitura cu capul aplicată lui Marco Materazzi.

Gestul a rămas unul dintre cele mai controversate momente din istoria fotbalului și a încheiat abrupt cariera internațională a unuia dintre cei mai mari mijlocași ai tuturor timpurilor.

Acum, la aproape două decenii de la acel episod, Zidane revine la echipa națională din postura de selecționer, cu obiectivul de a readuce Franța pe cea mai înaltă treaptă a fotbalului mondial.

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