Mbappé, după calificarea Franței în semifinalele Cupei Mondiale: Această echipă ne permite să visăm

„Nu știu dacă este cea mai puternică echipă a Franței din care am făcut parte. Am fost campion mondial și vicecampion mondial, iar această echipă nu a realizat încă asta. În schimb, este, fără îndoială, echipa cu cel mai mare potențial. Există foarte multe calități în această echipă, ne permite să visăm. Dar, până la proba contrarie, nu a câștigat încă nimic. Am spus întotdeauna că cele mai puternice echipe sunt cele care câștigă trofee”, a afirmat Mbappé, la conferința de presă după victoria de vineri cu Maroc, scor 2-0, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026.

Atacantul francez consideră că Franța poate scrie istorie, însă a avertizat că potențialul trebuie confirmat pe teren.

„Suntem conștienți de potențialul acestei echipe, dar potențialul, de unul singur, nu câștigă meciuri. Nici teama sau emoțiile nu marchează goluri. Trebuie să demonstrăm totul pe teren. Avem încredere în noi, dar mai avem multe de dovedit dacă vrem să fim considerați o echipă aproape invincibilă”, a spus el.

Mbappé a comentat și penalty-ul ratat în prima parte a jocului, la scorul de 0-0, explicând că lunga întrerupere provocată de verificările VAR i-a afectat concentrarea.

„Nu am executat bine penalty-ul. A fost complicat, pentru că a existat multă confuzie în timpul verificării video. Ousmane Dembélé mi-a dat mingea, apoi mi-a spus că este posibil să nu fie penalty și că trebuie să așteptăm decizia. M-am deconcentrat. Mă pregătisem pentru multe scenarii înainte de executarea unui penalty, dar nu și pentru acesta. Va trebui să mă adaptez”, a declarat atacantul.

Autor al golului care a deschis scorul în victoria cu Maroc, Mbappé a ajuns la opt goluri la actuala ediție a Cupei Mondiale, egalându-l pe Lionel Messi în fruntea clasamentului golgheterilor turneului. Totodată, francezul a înscris al 20-lea său gol la turneele finale ale Cupei Mondiale, apropiindu-se la o singură reușită de recordul lui Messi, care are 21 de goluri.

Deschamps: „Un căpitan exemplar”

La rândul său, selecționerul Didier Deschamps a respins criticile la adresa căpitanului său și l-a descris drept „un căpitan exemplar”.

„Mulți cred că Kylian este un fel de dictator care se gândește doar la el, dar este un căpitan exemplar. Demonstrează asta prin ceea ce face pe teren, dincolo de toate golurile pe care le înscrie”, a declarat Deschamps.

Tehnicianul francez a apreciat și reacția echipei după numeroasele ocazii irosite în prima jumătate a meciului.

„În prima repriză ne-a lipsit eficiența, după penalty-ul ratat și celelalte ocazii create. Dar asta nu a generat îndoieli în mintea jucătorilor mei, cu atât mai puțin în cea a lui Kylian. Pe măsură ce adversarul a obosit, au apărut mai multe spații, iar noi am profitat”, a afirmat selecționerul.

Deschamps a făcut referire și la penalty-ul ratat de Mbappé, apreciind că întârzierea de aproape două minute cauzată de verificările VAR nu a fost ușor de gestionat.

„Kylian era deja pregătit să execute și a trebuit să aștepte foarte mult. Nu îi caut scuze, dar, evident, nu a fost o situație ușoară”, a spus selecționerul Franței.

Franța va întâlni în semifinale învingătoarea dintre Spania și Belgia, meci programat vineri, de la ora 22:00.