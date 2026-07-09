Collina, șeful arbitrilor FIFA, respinge acuzațiile privind influențarea arbitrajului la Cupa Mondială 2026

„Nu suntem influențați de nimeni. Nimeni nu poate susține că arbitrajul FIFA poate fi influențat de cineva, nici măcar de președintele FIFA, Gianni Infantino. El și-a arătat întotdeauna sprijinul total pentru echipa de arbitri FIFA, având încredere că ne desfășurăm activitatea în mod independent”, a declarat Collina într-un interviu publicat joi de FIFA.

Oficialul italian a condamnat, totodată, acuzațiile nefondate la adresa arbitrilor, afirmând că acestea pot genera amenințări la adresa oficialilor și a familiilor lor.

„Deciziile arbitrilor sunt luate cu bună credință și, la fel ca jucătorii și antrenorii, ei încearcă întotdeauna să dea tot ce au mai bun. Discuțiile constructive despre decizii vor face mereu parte din fotbal, însă acuzațiile fără fundament nu își au locul în sport”, a spus Collina.

„Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor de la Cupa Mondială. Când se întâmplă acest lucru, se poate ajunge la amenințări la adresa lor sau a familiilor lor, iar acest lucru nu este corect”, a mai spus oficialul FIFA.

La bilanțul competiției, după încheierea optimilor de finală, Collina a apreciat că turneul s-a desfășurat în condiții bune, amintind că până în acest moment s-au disputat 96 de partide, cu 50% mai multe decât la ediția din 2022 din Qatar, iar competiția mai are opt meciuri de disputat.

Despre arbitrajul VAR și controversa de la meciul Egipt – Argentina din optimi

Referindu-se la utilizarea arbitrajului video (VAR), șeful arbitrajului FIFA a explicat că fiecare gol este verificat prin analiza fazei de atac premergătoare marcării (Attacking Possession Phase – APP). Dacă este identificat un fault care a influențat înscrierea golului, arbitrul este chemat să revadă faza la monitorul de la marginea terenului.

Collina a precizat că nu există o limită de timp sau de distanță față de poartă pentru intervenția VAR și a oferit drept exemplu partida Argentina – Egipt, în care un gol a fost analizat după ce oficialii video au observat un fault asupra fundașului Lisandro Martínez în faza de construcție.

„Un fault rămâne un fault. Dacă arbitrul nu l-a observat în timpul jocului, VAR poate interveni. În același timp, atunci când nu există fault în faza premergătoare golului, VAR îi comunică acest lucru arbitrului. Vor exista întotdeauna decizii care presupun o doză de subiectivitate, dar suntem mulțumiți de modul în care acest principiu a fost aplicat pe parcursul turneului”, a afirmat oficialul FIFA.

Declarațiile sale vin în contextul controverselor apărute în timpul turneului final, după ce mai mulți jucători și selecționeri au criticat arbitrajul. Egipteanul Mostafa Ziko a apreciat că arbitrul francez François Letexier „nu a fost corect” în meciul Egipt – Argentina (2-3), după ce arbitrajul VAR nu a intervenit la un gol marcat de sud-americani după un potențial fault în careu anterior fazei din care a rezultat reușita.

Totodată, decizia de anulare a suspendării atacantului Folarin Balogun înaintea meciului dintre Statele Unite ale Americii și Belgia din optimile de finală a alimentat speculațiile în spațiul public, după informațiile potrivit cărora președintele FIFA, Gianni Infantino, ar fi intervenit în urma unei solicitări formulate de președintele american Donald Trump.